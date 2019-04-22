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11:51 22 Nisan 2019
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    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

    'Pompeo, İran'a askeri müdahaleye kalkışmayacaklarını söyledi'

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    ABD
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    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bir toplantıda İranlı Amerikalılara Tahran'da doğrudan askeri müdahaleyle rejim değişikliği peşinde olmadıklarını söylediği ileri sürüldü.

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    © AA / Cem Öksüz
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetimi İran'ı tarihteki en sıkı yaptırımlarla kıskaca alma hamleleri yaparken Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun İranlı Amerikalılarla bir toplantıda Tahran'da doğrudan askeri müdahale yoluyla rejim değişikliği peşinde olmadıklarını söylediği öğrenildi.

    Axios sitesinin haberine göre geçen pazartesi Renaissance Dallas Otel'de İran asıllı Amerikalı toplumunun 15 lideriyle kapalı kapılar ardında toplantı düzenleyen Pompeo, "Trump yönetimi İran toprakları içinde askeri tatbikte bulunmayacak" dedi.

    'SON HAMLENİZ NE OLACAK?'

    Toplantı salonunda hazır bulunan ve biri çok ayrıntılı notlar almış olan üç kaynağa dayandırılan haberde, Pompeo'ya "İran'da rejim değişikliği içerden gerçekleşmezse, oyun sonu hamlesi ne olacak" sorusunun yöneltildiği aktarıldı.

    © AA / Fatih Aktaş
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    'DARBEYİ KONUŞMUŞ OLSAK BİLE SİZE SÖYLEYEMEM'

    ABD Dışişleri Bakanı, Trump yönetiminin rejim değişikliği söylemini kullanmama konusunda dikkatli davrandığı ve askeri güçlerle İran'a müdahale etme planı yapmadığı yanııtını verdi.

    "Trump yönetimi darbe olasılığını değerlendirdi mi" sorusunu Pompeo'nun 'değerlendirdiyseler bile bunu onlara söyleyemeyeceği' şeklinde yanıtlaması salonda gülüşmelere yol açtı.

    Trump yönetiminin İran pozisyonunu açıklamak için "İran'ın devrrimci olmayan liderler tarafından yönetilmesi bizim çıkarımıza olur" ifadesini kullanan ABD Dışişleri Bakanı, İran'da 2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hile yapıldığı şüphesiyle başlayıp büyük protestolara dönüşen Yeşil Hareket ile ilgili de "Biz olsaydık Obama yönetiminden çok farklı davranırdık" dedi, ama nasıl farklı davranabileceklerine açıklık getirmedi.

    'YAPTIRIMLAR İRAN HALKINA ZARAR VEREBİLİR'

    Sisi, Beyaz Saray'da Trump tarafından ağırlandı.
    © REUTERS / Carlos Barria
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    Diğer yandan Trump yönetimin çok sert yaptırım rejiminin İran halkına zarar vermeyeceğinin bir garantisi bulunmadığını dile getiren Pompeo, "Bugün artık İran rejimi içinde ılımlı diye bir şey kalmış değil" iddiasında bulundu.

    ABD'nin 2012'ye dek 'terör örgütü' kabul ettiği, İran yönetimine karşı silahla savaşan Halkın Mücahitleri örgütünün bir etkinliğinde Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Trump'ın hukuk ekibinden Rudy Giuliani'nin konuştuğunu kabul eden Pompeo, "Ben ve Başkan Trump konuşmadık" diye ekledi.

    Etiketler:
    rejim değişikliği, askeri müdahale, Mike Pompeo, ABD, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
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