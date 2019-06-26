Trump'tan olası İran savaşı yorumu: Askerleri çarpıştırmam, zaten bir şey olursa uzun sürmez

Fox'un iş-finans kanalına demeç veren ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı askeri harekat gerekirse kara kuvvetlerini kullanmaktan söz etmediğini ve kendileri çok güçlü konumda olduğundan herhangi bir çatışmanın uzun sürmeyeceğini söyledi.

Geçen hafta ABD'nin 100 milyon dolardan pahalı bir insansız hava aracını Hürmüz Boğazı'nda düşüren İran'a hava saldırısı emri veren ama saldırıyı 10 dakika kala durduran ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'la ilgili yeni değerlendirmeler yaptı.

Fox Business Network'e telefonla konuşan Donald Trump, "İran'la savaş yolda mı" sorusu üzerine şunları söyledi:

"Umarım değildir. Ama bir şey olursa biz çok güçlü pozisyondayız."

"Karaya asker indirmekten söz etmiyorum. Söylemek istediğim, eğer bir şey olursa çok uzun sürmeyeceğidir."

.@realDonaldTrump on potential war with Iran War with Iran

“I hope we dont but we are in a very strong position… it would not last long… Im not talking boots on the ground… just saying if something happened it wouldn’t last long.” — Adam Shapiro (@Ajshaps) June 26, 2019

Trump, ilk günden beri olduğu gibi yine Almanya'yı NATO'nun savunma harcamalarına yeterli katkıda bulunmayarak ihmalkarlık yapmakla suçladı.

Japonya ile askeri anlaşmalardan yakınmaya da devam eden ABD Başkanı, şöyle bir yorumda bulundu:

"Japonya saldırıya uğrarsa biz 3. Dünya Savaşı'na gireriz. Oraya gider, onları canlarımız pahasına korur hazinemizi harcarız. Ama biz saldırıya uğrarsak Japonya'nın bize yardım etmesine gerek olmaz. Onlar olan biteni Sony televizyondan izleyebilir."

Japonya ile 60 küsur yıllık savunma paktı anlaşmasından çekilmeyi düşündüğü öğrenilen Trump, Japonya'ya saldırıya uğraması halinde ABD'nin yardımını garanti eden anlaşmayı tek tarafın yararına olarak değerlendirdiği belirtildi. Trump, Japonya ile ticaret hacminde ABD aleyhine açığı kapatmak istediğini de ifade etmişti.