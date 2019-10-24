Esper: Türkiye Rusya'ya yakınlaşarak yanlış yöne gidiyor

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Alman Marshall Vakfı'nda yaptığı açıklamada Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın bölgede IŞİD'e karşı verilen savaştaki 'kazanımları tehlikeye soktuğunu' söyledi ve "Türkiye Rusya'ya yakınlaşarak yanlış yöne gidiyor" dedi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Alman Marshall Vakfı'nda Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı değerlendirdi.

Türkiye'nin operasyonunu 'sınırsız işgal' ifadeleriyle tanımlayan Esper, operasyonun Koalisyon güçlerinin 'müttefik Kürt güçleriyle birlikte' IŞİD'e karşı verdiği mücadelenin kazanımlarını tehlikeye attığını söyledi.

"Türkiye bizi çok kötü bir pozisyona sokuyor" diyen Esper ayrıca, Türkiye'nin 'eskisi gibi sorumlu bir müttefik olması gerektiğini' söyledi ve "Türkiye Rusya'ya yakınlaşarak yanlış yöne gidiyor" ifadelerini kullandı.

Esper daha önce de Suriye'nin kuzeyindeki Kürt oluşumlara karşı işlenen savaş suçlarıyla ilgili verilerin doğrulanması durumunda bundan Türkiye'yi sorumlu tutacaklarını söylemişti.