Esper: Türkiye Rusya'ya yakınlaşarak yanlış yöne gidiyor

Türkiye'nin operasyonunu 'sınırsız işgal' ifadeleriyle tanımlayan Esper, operasyonun Koalisyon güçlerinin 'müttefik Kürt güçleriyle birlikte' IŞİD'e karşı verdiği mücadelenin kazanımlarını tehlikeye attığını söyledi.
"Türkiye bizi çok kötü bir pozisyona sokuyor" diyen Esper ayrıca, Türkiye'nin 'eskisi gibi sorumlu bir müttefik olması gerektiğini' söyledi ve "Türkiye Rusya'ya yakınlaşarak yanlış yöne gidiyor" ifadelerini kullandı.
Esper daha önce de Suriye'nin kuzeyindeki Kürt oluşumlara karşı işlenen savaş suçlarıyla ilgili verilerin doğrulanması durumunda bundan Türkiye'yi sorumlu tutacaklarını söylemişti.
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