Bağdadi için 'bağnaz din alimi' başlığı atan Washington Post'a 'Bin Ladin de barış aktivisti' tepkisi

Batı basınında önemli bir ismin ölümünün ardından hakkında kısa biyografi (obituary) yayımlama geleneği IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'ye de uygulanırken, Washington Post'un insan kaçırma, işkence, tecavüz, katliam, etnik temizlik, soykırımla suçlanan örgütün liderinden 'bağnaz din alimi' diye söz etmesi tepki ve alay konusu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin İdlib vilayetinde düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü açıkladığı Bağdadi hakkında biyografi yayımlayan Washington Post (WaPo), başlığı iki kez değiştirdi. 'İslam Devleti'nin başteröristi' başlığının yerine 'İslam Devleti'nin başındaki bağnaz din alimi, 48 yaşında öldü' denilince, sosyal medyada kıyamet koptu.

Bunun, Trump'ın selefi Barack Obama döneminde öldürüldüğü açıklanan Kaide lideri Usame bin Ladin'e 'barış aktivisti' demekten farkının olmadığı yorumları yapıldı. Tepkiler üzerine WaPo, başlığı bir kez daha değiştirdi: 'İslam Devleti'nin aşırılıkçı lideri'.

Yazıda şöyle bölümlere yer verildi:

"Dünyanın en vahşi terör grubunun kurucu lideri olacak adam, ilk gençlik yıllarını İslam hukuku profesörü olup sessiz bir yaşam sürmek isteyen içine kapanık bir akademisyen olarak geçirdi."

"Eşi dostu onu futbol seven ama zamanını mahalledeki camide geçirmeyi tercih eden çekingen, miyop bir genç olarak hatırlayacaktı. "

Trump yanlısı yayın yapan Fox News kanalının sunucusu Sean Hannity, Trump karşıtı yayın yapan WaPo'ya tweet dizisiyle tepki gösterdi:

"Bağnaz din alimi mi? 48 yaşında öldü mü? Hayır, yeryüzünün en muhteşem, en sağlam, en iyi ordusunun kahramanları tarafından köşeye sıkıştırıldı. Pislik O.Ç.T'ni öldürdük desek, nasıl olur? İşte tam da bu yüzden Amerika bu anaakım yolsuz yalan haber medyasında bir daha asla güvenmeyecek."

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An “austere religious scholar”? “Dead at 48”?

No—he was cornered by the greatest toughest best military heroes on earth!!

How about we killed the evil SOB.

This is exactly why America will never trust these mainstream corrupt fake news outlets ever again... pic.twitter.com/Mff8b0wHjZ — Sean Hannity (@seanhannity) October 27, 2019

Gazetecilik öldü

"Bırakın Washington Post'u eğiteyim. Bağdadi, yüz binlerce insanın öldürülmesinden sorumlu terör örgütü IŞİD'in lideriydi. IŞİD teröristleri, insanların kafalarını kesmekten ya da onları kafeslerde diri diri yakmaktan zevk alıyor. "

"Arabalar ve kamyonlarla masum insanları ezip biçiyordu. Bağdadi'yi bağnaz din alimi diye tasvir etmek, alçaklık ve iğrençliktir. Programda bunu tüm ayrıntılarıyla ortaya sereceğiz."

Bir aktivist "Gazetecilik öldü" sonucunu çıkarırken Fox News için de çalışan TV programcısı Greg Gutfeld "Bugünden itibaren zamanın sonuna dek Washington Post Trump'ın sözlerini analiz ettiğinde, lütfen onlara bir zamanlar seri tecavüzcü katliamcı IŞİD'in gulyabanisini 'bağnaz din alimi' diye tanımladıklarını hatırlatın" notunu düştü.

The @washingtonpost just called Al-Baghdadi an “austere religious scholar”.



Journalism is dead. — CJ Pearson (@thecjpearson) October 27, 2019

from now on to the end of time, whenever the Washington Post analyzes Trumps words, please remind them that they once described a mass murdering serial rapist ISIS ghoul as an "austere religious scholar." https://t.co/nNhbtFRPcl — GregGutfeld (@greggutfeld) October 27, 2019

'Washington Post Vefat İlanları' etiketi

WaPo'yu alaya alanlar ise #WaPoDeathNotices (#WaPoÖlümİlanları) etiketiyle gerçek ve kurgusal korkunç kişilikler için hayali 'obituary' başlıkları paylaşmaya koyuldu:

Ölüm Yiyiciler'in hak savunucusu

"Voldemort, zor durumdaki Ölüm Yiyiciler'in hak savunucusu, ergen bir oğlan tarafından öldürüldü. #WaPoÖlümİlanları"

Uluslararası Saklambaç Şampiyonu

"Usame bin Ladin, uluslararası ​saklambaç şampiyonu, 54 yaşında öldü. #WaPoÖlümİlanları"

Osama Bin Laden, international hide and go seek champion, dead at 54 #wapo #WaPoObits #wapodeathnotices — Ralph (@Ralphings) October 27, 2019

Galaksiye barış getirici

"Lord Vader, galaksiye barış getiren korkusuz lider, 45 yaşında öldü. #WaPoÖlümİlanları"

Lord Vader, fearless leader who brought peace to the galaxy, dies at 45 #WaPoDeathNotices pic.twitter.com/gcmAac1pET — Jake Ulrich (@Jake_Ulrich15) October 27, 2019

Tutkulu toplum planlamacısı

"Adolf Hitler, tutkulu toplum planlamacısı ve dinamik hatip, 56 yaşında öldü. #WaPoÖlümİlanları"

Adolf Hitler, passionate community planner and dynamic public speaker, dies at 56.#WaPoDeathNotices — Jason Howerton (@jason_howerton) October 27, 2019

Kendini yetiştirmiş girişimci

"Al Capone, kendi kendini yetiştirmiş ünlü girişimci, 48 yaşında öldü. #WaPoÖlümİlanları"