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15:58 28 Ekim 2019
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    Washington Post

    Bağdadi için 'bağnaz din alimi' başlığı atan Washington Post'a 'Bin Ladin de barış aktivisti' tepkisi

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    ABD
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    Batı basınında önemli bir ismin ölümünün ardından hakkında kısa biyografi (obituary) yayımlama geleneği IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'ye de uygulanırken, Washington Post'un insan kaçırma, işkence, tecavüz, katliam, etnik temizlik, soykırımla suçlanan örgütün liderinden 'bağnaz din alimi' diye söz etmesi tepki ve alay konusu oldu.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin İdlib vilayetinde düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü açıkladığı Bağdadi hakkında biyografi yayımlayan Washington Post (WaPo), başlığı iki kez değiştirdi. 'İslam Devleti'nin başteröristi' başlığının yerine 'İslam Devleti'nin başındaki bağnaz din alimi, 48 yaşında öldü' denilince, sosyal medyada kıyamet koptu.

    Dmitriy Peskov
    © Sputnik / Aleksey Druzhinin
    Kremlin'den Bağdadi yorumu

    Bunun, Trump'ın selefi Barack Obama döneminde öldürüldüğü açıklanan Kaide lideri Usame bin Ladin'e 'barış aktivisti' demekten farkının olmadığı yorumları yapıldı. Tepkiler üzerine WaPo, başlığı bir kez daha değiştirdi: 'İslam Devleti'nin aşırılıkçı lideri'.

    Yazıda şöyle bölümlere yer verildi:

    "Dünyanın en vahşi terör grubunun kurucu lideri olacak adam, ilk gençlik yıllarını İslam hukuku profesörü olup sessiz bir yaşam sürmek isteyen içine kapanık bir akademisyen olarak geçirdi."

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
    © Sputnik /
    Kremlin: Bağdadi gerçekten öldürüldüyse, Trump terörizmle mücadeleye büyük bir katkıda bulundu demektir
    "Eşi dostu onu futbol seven ama zamanını mahalledeki camide geçirmeyi tercih eden çekingen, miyop bir genç olarak hatırlayacaktı. "

    Trump yanlısı yayın yapan Fox News kanalının sunucusu Sean Hannity, Trump karşıtı yayın yapan WaPo'ya tweet dizisiyle tepki gösterdi:

    "Bağnaz din alimi mi? 48 yaşında öldü mü? Hayır, yeryüzünün en muhteşem, en sağlam, en iyi ordusunun kahramanları tarafından köşeye sıkıştırıldı. Pislik O.Ç.T'ni öldürdük desek, nasıl olur? İşte tam da bu yüzden Amerika bu anaakım yolsuz yalan haber medyasında bir daha asla güvenmeyecek."

    Gazetecilik öldü

    "Bırakın Washington Post'u eğiteyim. Bağdadi, yüz binlerce insanın öldürülmesinden sorumlu terör örgütü IŞİD'in lideriydi. IŞİD teröristleri, insanların kafalarını kesmekten ya da onları kafeslerde diri diri yakmaktan zevk alıyor. "

    "Arabalar ve kamyonlarla masum insanları ezip biçiyordu. Bağdadi'yi bağnaz din alimi diye tasvir etmek, alçaklık ve iğrençliktir. Programda bunu tüm ayrıntılarıyla ortaya sereceğiz." 

    Bir aktivist "Gazetecilik öldü" sonucunu çıkarırken Fox News için de çalışan TV programcısı Greg Gutfeld "Bugünden itibaren zamanın sonuna dek Washington Post Trump'ın sözlerini analiz ettiğinde, lütfen  onlara bir zamanlar seri tecavüzcü katliamcı IŞİD'in gulyabanisini 'bağnaz din alimi' diye tanımladıklarını hatırlatın" notunu düştü. 

    'Washington Post Vefat İlanları' etiketi

    WaPo'yu alaya alanlar ise #WaPoDeathNotices (#WaPoÖlümİlanları) etiketiyle gerçek ve kurgusal korkunç kişilikler için hayali 'obituary' başlıkları paylaşmaya koyuldu:

    Ölüm Yiyiciler'in hak savunucusu

    "Voldemort, zor durumdaki Ölüm Yiyiciler'in hak savunucusu, ergen bir oğlan tarafından öldürüldü. #WaPoÖlümİlanları"

    Uluslararası Saklambaç Şampiyonu

    "Usame bin Ladin, uluslararası ​saklambaç şampiyonu, 54 yaşında öldü. #WaPoÖlümİlanları"

    Galaksiye barış getirici

    "Lord Vader, galaksiye barış getiren korkusuz lider, 45 yaşında öldü. #WaPoÖlümİlanları"

    Tutkulu toplum planlamacısı

    "Adolf Hitler, tutkulu toplum planlamacısı ve dinamik hatip, 56 yaşında öldü. #WaPoÖlümİlanları"

    Kendini yetiştirmiş girişimci

    "Al Capone, kendi kendini yetiştirmiş ünlü girişimci, 48 yaşında öldü.  #WaPoÖlümİlanları"

     

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    Multimedya
    ABD basınında yer alan haberlere göre Pentagon yetkilileri, söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldürüldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek için çalışma yürüttüklerini kaydetmişti.
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