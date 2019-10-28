Trump, Ukrayna lideri Zelenskiy için 'Rusya'nın yeni başkanı' dedi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefon görüşmesinin dökümünü değerlendiren Trump, görüşmenin 'mükemmel' geçtiğini, muhaliflerin de bundan skandal çıkarmak istediğini söyledi.

Trump, "Bildiğiniz gibi yeni Rusya Devlet Başkanı, iyi bir insan, açıklamada bulundu. Orada hiçbir şey yoktu. Ona baskı yapıldığı hakkında hiçbir şey yoktu" ifadelerini kullandı.

trump calling Ukraine Pres. Russian. pic.twitter.com/az60EIGy0z — Barry Thomas Goldberg (@barrytgoldberg) October 28, 2019

Gazeteci Daniel Dale’in dikkatini çeken dil sürçmesi, Beyaz Saray'ın internet sitesindeki haberde de yansıtıldı.

Daha önce ABD medyası, Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayında yaptığı telefon görüşmesinde Biden'in oğlunu soruşturmaları yönünde Zelenskiy'e baskı yaptığını öne sürmüştü.

Bu suçlama üzerine Beyaz Saray, görüşmenin özet dökümünü yayınlamıştı. Döküme göre Trump, seçim zaferini kutlamak için aradığı Zelenskiy’den, kendisinin 2020 ABD başkanlık seçimindeki Demokrat Partili rakibi Joe Biden’ın faaliyetleriyle ilgili inceleme başlatmasını, bunun için Adalet Bakanı William Barr ile işbirliği yapmasını istemişti.