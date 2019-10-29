ABD'li yetkililer: Bağdadi'nin cesedi İslami usullere uygun olarak denize defnedildi

IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü belirtilen operasyona ilişkin açıklamada bulunan ABD'li yetkililer, Bağdadi'nin cansız bedeninden geriye kalanların denize gömüldüğünü ve bu sırada 'İslami usullerin de yerine getirildiğini' belirtti.

ABD'li yetkililerden yapılan açıklamaya göre pazar gece saatlerinde İdlib'in Barişa bölgesinde özel bir operasyonla öldürüldüğü belirtilen IŞİD lideri Ebubekir el-Bağdadi için denizde bir cenaze töreni düzenlendi.

Reuters haber ajansına konuşan isimleri açıklanmayan iki ABD'li yetkili, Bağdadi'nin cansız bedeninden geriye kalanların denize gömüldüğünü ve bu sırada 'İslami usullerin de yerine getirildiğini' söyledi.

Yetkililer, törenin nerede düzenlediği ya da ne kadar sürdüğü konusunda herhangi bir bilgi vermedi.

Diğer yandan yetkililer, Bağdadi'nin cesedie ait parçaların uçaktan atıldığına inandıklarını belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, dünkü basın brifinginde, Bağdadi'nin cesedinden 'uygun şekilde kurtulduklarını' dile getirmişti.

Bağdadi'nin yok edilme anının videosu ve fotoğraflarına sahip olduklarını dile getiren Milley, halihazırda 'gizliliği kaldırma' sürecinin yürüdüğünü belirterek, "Sizlere bunun bazı video ve fotoğrafları sunulacak" demişti.