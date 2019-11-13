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14:15 13 Kasım 2019
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    McDonald's

    ABD'deki çalışanlarından McDonalds'a 'sistematik cinsel taciz' davası

    © Sputnik / Natalia Seliverstova
    ABD
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    Dünyanın en büyük fast-food restoran zinciri McDonalds'ın Michigan eyaletindeki çalışanları iş yerinde sistematik tacize maruz kaldıklarını belirterek şirkete dava açtı.

    McDonald's CEO’su Steve Easterbrook'un geçen haftalarda bir çalışanıyla ilişki yaşaması nedeniyle görevden alınması hâlâ tartışılıken, fast-food restoran zinciri şimdide cinsel taciz vakalarıyla gündemde. 

    ABD'nin Michigan eyaletindeki 50'den fazla McDonald's çalışanı, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve Time's Up Hukuk Savunması Fonu örgütleri altında birleşerek şirkete dava açtı.

    İşçileri temsil eden avukatlar, McDonalds'ta taciz davalarının ilk defa toplu dava ile gerçekleştiğini söyledi. 

    ​'Ülke genelindeki cinsel taciz sorununun simgesi'

    32 yaşındaki çalışan Jenna Ries, Salı günü gerçekleşen basın açıklamasında maruz kaldığı sistematik tacizi anlattı. Ries, bir keresinde restorant müdürünün penisini kendisine temas ettirdiğini, başka bir seferde ise kendisini duvara kıstırarak taciz ettiğini söyledi. 

    Ries ayrıca, başka arkadaşlarının da elle tacize uğradığını, müdürün çalışanlara 'kaltak' ve 'sürtük' gibi hakaretler ettiğini ifade etti. 

    Mayıs ayında ACLU ve Time Up Hukuk Savunması Fonu,  McDonalds'a karşı 23 yeni cinsel taciz davası açıldığını duyurmuştu.

    İşçileri temsil eden avukatlardan biri olan Eve Cervantez Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, özellikle McDonald's’ın Ohio- Mason’daki yerinin 'ülke genelindeki cinsel taciz sorununun bir simgesi olduğunu' söyledi.

    Cervantez, "Bu davanın McDonalds'a işçilerini görmezden gelemeyeceği mesajını göndermesini umuyoruz" dedi. 

    '5 milyon dolarlık tazminat almayı umuyoruz'

    Avukatlar, davanın Ries ve tacize maruz kalan diğer çalışanlar için en az 5 milyon dolarlık tazminat, ayrıca fast-food zincirinin taciz karşıtı önlemlerin uygulanmasını gerektiren mahkeme kararı ile sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. 

    Tüm restoranların yüzde 95'i franchaise

    Şirketin yeni CEOsu Chris Kempczinski "Güvenli ve saygılı bir işyeri oluşturma prensiplerimiz konusunu son derece derin ve ciddi şekilde ele alıyoruz. Sadece ABD için değil tüm dünyada standartlarımızı oturtmak için çalışıyoruz" dedi.

    McDonald's Ağustos ayında yeni çalışanlar için şirket politikası eğitim programının Ekim’de başlayacağını açıklamıştı. 

    Dünyadaki McDonalds'ların yüzde 95'i franchise olarak işletiliyor. 

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