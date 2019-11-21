Azil sürecini takip eden Trump, büyük harflerle not almış: 'Hiçbir şey istemiyorum'

ABD Başkanı Trump'ın gazetecilerin azil soruşturmasıyla ilgili sorularını yanıtlarken elinde tuttuğu kağıtta büyük harflerle, "Hiçbir şey istemiyorum. Quid pro quo (Verilen bir şey karşılığında alınan bir şey) istemiyorum. (Ukrayna Cumhurbaşkanı) Zelenskiy'e doğru olan şeyi yapmasını söyle. ABD Başkanı'nın son sözü bu" yazdığı görüldü.

Hakkındaki azil soruşturması devam eden ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Beyaz Saray'ı en fazla kaygılandıran tanık" olarak nitelenen ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland'ı televizyondan dinlerken keçeli kalemle notlar aldığı ortaya çıktı.

Beyaz Saray’da gazetecilerin karşısına geçen Trump, büyük harflerle yazdığı bu notları okudu. Notlarda, şu ifadeler yer aldı; “Hiçbir şey istemiyorum. Hiçbir şey istemiyorum. Quid pro quo (Verilen bir şey karşılığında alınan bir şey) istemiyorum. (Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir) Zelenskiy'e doğru olan şeyi yapmasını söyle. ABD Başkanı'nın son sözü bu.”

© AFP 2019 / MARK WILSON Donald Trump, ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland'ın ifadesi sırasında aldığı notları gazetecilere okudu.

Zelenskiy'nin adını da yanlış yazdı

Öte yandan, daha önce de yazım hatalarıyla gündeme gelen Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin adını da Zelinsky şeklinde yanlış yazdığı görüldü.

Donald Trump'ın, baskı kurmak üzere Ukrayna ile resmi kanallar dışında ilişki kurmak için Gordon Sondland'ı görevlendirdiği öne sürülüyordu.

İddialara göre Trump, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinden bir gün Sonland’la görüştü. Bu görüşmede Başkan’ın Sonland’a soruşturmaları sorduğunu ve Sonland’ın da “Ukraynalılar ilerlemeye hazır” yanıtını verdiği belirtiliyordu.