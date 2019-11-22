Trump'a azil soruşturması kapsamında Hill ve Holmes ifade verdi

ABD'de Başkan Donald Trump'a yönelik, 'Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayında yaptığı bir telefon görüşmesinde, Demokratlar'ın 2020 aday adaylarından Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın soruşturulması konusunda baskı yaptığı' iddiasıyla açılan azil soruşturmasındaki kamuya açık oturumlarda beşinci gün geride kaldı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff başkanlığında yapılan oturumda, Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa ve Rusya Direktörü Fiona Hill ve ABD'nin Kiev Büyükelçiliği yetkilisi David Holmes ifade verdi.

Hill ifadesinde, "ABD'nin, Rusya tehdidiyle savaşan Ukrayna'ya desteği siyasileştirilmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyetçiler'in sıklıkla Ukrayna'nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği tezini savunduğuna işaret eden Hill, "Ben böyle bir tezi kabul etmiyorum" diye konuştu.

Holmes, Trump-Sondland görüşmesini anlattı

Holmes ise ifadesinde, Trump ile 26 Temmuz'da yaptığı telefon görüşmesi esnasında ABD'nin AB Büyükelçisi Gordon Sondland'ın yanında olduğunu belirterek, konuşmaya ilişkin detayları anlattı.

Trump'ın telefonda gayet yüksek sesle konuştuğunu ve bu nedenle de konuşulanları net bir şekilde duyduğunu savunan Holmes, Trump'ın Sondland'a "Zelenskiy seni seviyor. Bu nedenle de soruşturmayı açacak mı?" dediğini, Sondland'ın ise "Evet bunu yapacaktır" yanıtı verdiğini aktardı.

Telefon görüşmesinin ardından Sondland'a, Trump'ın bahsettiği soruşturmanın ne ile ilgili olduğunu sorduğunu belirten Holmes, Sondland'ın bunun Bidenlar'a yönelik olacağını söylediğini kaydetti.

Holmes, "ABD'nin Ukrayna politikası, Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'nin desteklediği siyasi ajandanın gölgesinde kaldı" yorumunda bulundu.

Trump'tan Holmes'a yanıt

Trump ise Holmes'un ifadelerine Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile tepki göstererek, "Tüm hayatımda telefon görüşmesi yapan insanları izledim. İşitme duyum da hep iyi olmuştur. Ama hiçbir zaman hoparlörde olmadığı müddetçe karşıdaki insanın ne dediğini tam olarak anlayamadım" ifadelerini kullandı.

I have been watching people making phone calls my entire life. My hearing is, and has been, great. Never have I been watching a person making a call, which was not on speakerphone, and been able to hear or understand a conversation. I’ve even tried, but to no avail. Try it live! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2019

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör, 'Biden-Ukrayna ilişkisinin' belgelerini talep etti

Öte yandan Senato Adalet Komitesi Başkanı Lindsey Graham, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya bir mektup yazarak eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, oğlu Hunter Biden ve diğer Barack Obama yönetimi yetkililerinin dönemin Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko ile yaptıkları anlaşmalarla ilgili belgeleri istedi.

Graham'in talep ettiği belgeler arasında, Biden'ın Poroşenko ile 11,18,19 Şubat ve 22 Mart 2016'da yaptığı ve Biden'ın Burisma adlı enerji şirketiyle ilgili soruşturmaya ilişkin konuştuğu iddia edilen telefon görüşmelerinin ve Hunter Biden'ın iş ortağı Devon Archer ile dönemin Dışişleri Bakanı John Kerry'nin 2 Mart 2016'da gerçekleştirdiği toplantının kayıtları bulunuyor.