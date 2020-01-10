Pompeo'dan 'Süleymani ABD elçiliklerine saldıracaktı' iddiası eşliğinde İran'a yeni yaptırım açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin İran'a yönelik yeni yaptırımlar hakkında açıklamalarda bulundu. "ABD'nin elinde İran'ın büyükelçiliklere saldıracağına dair bilgiler vardı" diyen Pompeo, yeni yaptırımları da açıkladı.

Mnuchin konuşmasına "İran rejimine karşı ek yaptırımlar açıklıyoruz" sözleriyle başladı ve yaptırımın ülkede tekstil, enerji ve ticaret yapan herkesi kapsayacağını açıkladı.

8 üst düzey İranlı yetkili yaptırım listesine alındığını belirten Pompeo ise şu ifadeleri kullandı:

- Alimünyum ve demir sektöründe bulunan 17 firma yaptırım uygulandı.

- 8 üst düzey İranlı yetkili yaptırım listesine alındı.

- İran'a ekonomik olarak zarar verdik.

-İran'ın normal bir ülke gibi hareket etmesini istiyoruz.

'We want Iran to behave like a normal nation' - Pompeo quotes Trump



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​- Süleymani, ABD büyükelçiliklerine saldırmayı planlıyordu. Büyük çapta saldırılar planlıyordu.

- ABD'nin elinde İran'ın ABD'ye yönelik, büyükelçilikler de dahil olmak üzere saldırılar planlandığına dair bilgiler vardı.

- Attığımız adımlar ABD güvenliğini sağlamak için atıldı.

- Ukrayna uçağının İran füzesi tarafından düşürülmesinin son derece muhtemel olduğunu düşünüyoruz ancak soruşturmanın tamamlanmasını beklememiz lazım.

- Ukrayna yolcu uçağının İran hava savunma sistemleri tarafından düşürülmüş olabileceğine dair haberlere inanmamak için sebep yok, İran'ın tam işbirliğiyle tüm olguları ortaya koyan kapsamlı soruşturmaya ihtiyacımız var. Soruşturma sonuçlarını aldıktan sonra bütün dünyanın gereken adımları atacağını düşünüyoruz.

- Ukrayna uçağını kimin düşürdüğüne dair bilgi veren kişi yada kurumlar yaptırımlardan muaf tutulacak.

- İran ile insani yardım için ticaret ve SWİFT para transferi devam edebilecek.

- IŞİD'i ortadan kaldırdık, Bağdadi'yi, Süleymani'yi ortadan kaldırdık. Bu, ABD'ye olan tehdidi azalttı.