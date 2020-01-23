ABD'den doğum turizmi hamlesi: Geçici ziyaretçi vizesi kaldırılıyor

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada doğum turizmi için sıklıkla kullanılan geçici ziyaretçi vizesinin 24 Ocak’tan itibaren kaldırılacağı açıklandı.

ABD, Başkan Trump'ın daha önce sinyalini verdiği, çocukları otomatik olarak Amerikan vatandaşlığı alabilsin diye ülkeye çocuk doğurmaya gelen yabancı kadınlara yönelik vize kurallarını sıkılaştırmaya yönelik ilk adımı attı.

Beyaz Saray Basın Sekreterliği'nden yapılan açıklamada "24 Ocak 2020'den itibaren Dışişleri Bakanlığı artık “doğum turizmi için ABD'ye girmek isteyen yabancılara geçici ziyaretçi (B-1 / B-2) vizesi vermeyecek" ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu kural değişikliğinin 'kamu güvenliği, ulusal güvenlik ve göçmen sisteminin bütünlüğünü artırmak için gerekli olduğu' vurgulanan açıklamada "Doğum turizmi endüstrisi, hastane kaynaklarına aşırı yüklenme tehditi oluşturmakta ve Federal kovuşturmalarda da görüldüğü gibi, suç faaliyetlerine neden olmaktatır" denildi.

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