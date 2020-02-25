ABD, Rusya ve Türkiye'ye yaptırımları genişletti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İran, Kuzey Kore ve Suriye'ye karşı uygulanan kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kanunu kapsamında Çin, Irak, Rusya ve Türkiye'den 13 şirket ve vatandaşa yaptırım kararı alındığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin, Irak, Rusya ve Türkiye'den 13 şirkete yaptırım kararı alındığını bildirdi.

Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada "ABD, İran, Kuzey Kore ve Suriye yönelik uygulanan kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi kanuna (INKSNA) uygun olarak Çin, Irak, Rusya ve Türkiye’den 13 yabancı şirket ve vatandaşa karşı yaptırımları uygulamaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Çin ve Türkiye’den 5 şirketin 'İran'ın füze programına destek' suçlamasıyla kara listeye alındığını belirten Pompeo, bir Çin vatandaşını da Pakistan'a silah programı için çifte amaçlı ürün sağlamakla suçladı.

Pompeo'nun açıklamasında, kara listeye hangi Rus şirket ve vatandaşlarının dahil edildiğine dair ayrıntı yer almadı.

INKSNA, İran, Kuzey Kore ve Suriye’ye nükleer, kimyasal, bakteriyolojik silah geliştirmeye yardımcı olacak teknolojilerin aktarılmasını yasaklıyor.