Trump, koronavirüs önlemi olarak el sıkışmadı, namaste selamı verdi: Tuhaf bir histi

ABD Başkanı Donald Trump ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, koronavirüs önlemi olarak el sıkışmak yerine birbirlerine ‘namaste selamı’ verdi. Alışılmadık samimiyetiyle bilinen Trump, bu anları “Oldukça tuhaf bir histi” diye anlattı.

Koronavirüs salgını giderek yayılırken, görevleri gereği pek çok temasta bulunması gereken devlet ve hükümet yöneticileri de el sıkışmak yerine Hindistan usulü ‘namaste’ selamına daha sık başvuruyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar bu halkaya eklendi.

Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te bir araya gelen Trump ve Varadkar, Hintliler gibi avuçları birleştirip birbirlerini selamladı. İki lider, sorular üzerine nasıl selamlaştıklarını gazetecilere de gösterdi.

Trump, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada bu tarz selamlaşma hakkında neler hissettiğini anlattı. Trump, “Bugün el sıkışmadık, birbirimize baktık ve ‘ne yapacağız’ dedik. Oldukça tuhaf bir histi. Bunu (namaste selamı) yaptık” dedi.

Trump greets visits leader with a Namaste over #CoronavirusPandemic. Video released by White House. pic.twitter.com/uVh7ln1FkW — Sidhant Sibal (@sidhant) March 13, 2020

Şubat ayı sonunda Hindistan’a yaptığı ilk resmi ziyareti hatırlatan Trump, “Hindistan’dan daha yeni döndüm. Orada da hiç el sıkışmadım. Kolaydı” ifadelerini kullandı. Japonların da bu şekilde selamlaştığını söyleyen Trump, “Onlar çağının ötesinde” yorumunu yaptı.

Ancak Trump her ne kadar Hindistan’da mesafeli selamlaştığını söylese de, Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind ve Başbakan Narendra Modi ile bir hayli samimi pozları bulunuyor.

© AFP 2020 / PRAKASH SINGH Hindistan ziyareti sırasında sadece el sıkıştığını söyleyen Donald Trump'ın, Başbakan Narendra Modi ile bir hayli samimi pozları bulunuyor.

Mitingler iptal

Donald Trump, ayrıca salgın nedeniyle başkanlık seçimi kapsamında yapılması planlanan pek çok büyük mitingi iptal ettiklerini de duyurdu.

Trump, koronavirüs nedeniyle cuma gecesinden itibaren Avrupa’dan yapılacak tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere'nin bundan muaf tutulduğunu açıklamıştı.

Başkent Washington’da ‘acil durum’ ilan edilirken, vaka sayısının bin 364'e, ölü sayısının da 38'e ulaştığı belirtildi.