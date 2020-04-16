ABD Dışişleri: Rusya, nükleer silahlarla ilgili testler yapmış olabilir

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın nükleer silahlarla ilgili testler yapmış olabileceğini ve durumun endişe yarattığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'ye sunduğu yıllık raporda Rusya'da nükleer silahlarla ilgili testler yapıldığına ve nükleer enerji salındığına dair iddialara yer verdi.

Rusya'nın 2019 yılında bu tür testler yaptığına dair bilgiye sahip olmadıklarını kaydeden bakanlık, "Rusya, bir patlayıcı tanktan nükleer enerjinin salınacağı şekilde testler yapıyor olabilir. Rusya, 1974'te SSCB ile ABD arasında imzalanan Yeraltında Nükleer Silah Testlerinin Sınırlandırılması Anlaşması'ndaki bildirim yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmiyor olabilir ve bu durum endişe yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Washington'un anlaşmanın protokolüne uygun olarak testleri denetleyebilmesi için Rusya'nın ABD'ye söz konusu testler hakkında bildirimde bulunması gerektiğinin altını çizen bakanlık, Moskova'yı anlaşmayı ihlal etmekle suçlamadıklarını da kaydetti.