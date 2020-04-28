ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru yaşamına son verdi

Salgının yeni merkezi olan ABD’de, vaka sayısı bakımından diğer eyaletlerden daha kötü durumda olan New York’taki bir hastanede çalışan acil servis doktoru Lorna M. Breen intihar etti. Breen’in ailesine, ‘çok fazla acı ve ölüme tanık olduğunu’ söylediği belirtildi. Baba, “O, işini yapmaya çalıştı ve bu, onu öldürdü” dedi.

Manhattan’daki NewYork-Presbyterian Allen Hastanesi acil servisinde haftalardır koronavirüs vakalarıyla mücadele eden Tıbbi direktör Doktor Lorna M. Breen’in, pazar günü yaşamına son verdiği belirtildi. Breen’in kendi kendini yaraladığı kaydedildi.

Virginia’da ailesinin yanındayken hayatına son veren Breen’in ölmeden önce onlara, koronavirüs hastalarını tedavi ederken ‘büyük acı ve ölümlere tanık olduğunu’ söylediği belirtildi.

Öte yandan Lorna Breen’e de bir dönem koronavirüs teşhisi konulduğu, iyileşmesinin ardından görevine geri döndüğü kaydedildi.

Dr. Lorna M. Breen, a top emergency room doctor at a Manhattan hospital that treated coronavirus patients, died by suicide on Sunday, according to her father, Dr. Philip C. Breen. “She tried to do her job," he said, "and it killed her." https://t.co/9eOiEMdkrV — The New York Times (@nytimes) April 27, 2020

'Hastaların ambulanstan bile çıkarılamadan öldüklerini anlattı'

Lorna gibi doktor olan babası Philip C. Breen, New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, kızının, salgınla mücadelenin ön saflarında çalışmaktan ciddi bir şekilde etkilendiğini söyledi.

Baba Breen, “Son konuştuğumuzda uzaktaydık ama bir şeylerin yanlış gittiğini anladım. Hastaların ambulanstan bile çıkarılamadan öldüklerini gördüğünü anlattı. O, işini yapmaya çalıştı ve bu, onu öldürdü” dedi.

Kızının herhangi bir psikolojik sorunu olmadığını vurgulayan baba, “O gerçekten cephenin önlerindeydi. Bir kahraman olarak hatırlanacağından eminim, çünkü öyleydi. O da yaralıydı, ölen herkes gibi” ifadelerini kullandı.

Hastaneden yapılan açıklamada da Lorna Breen’in bir kahraman olduğu vurgulandı.

New York Times’ın aktardığına göre, 200 yatak kapasitesi olan NewYork-Presbyterian Allen Hastanesi, bir günde 170 koronavirüs hastasına bakıyor. 7 Nisan tarihli bir resmi belgeyi paylaşan gazete, bu tarihte 59 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.