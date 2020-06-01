New York belediye başkanının kızı da George Floyd protestosunda gözaltına alındı

ABD’de George Floyd’un polis tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun kızı da gözaltına alındı.

ABD geneline yayılan George Floyd protestolarında, New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’nun 25 yaşındaki kızı Chiara de Blasio da cumartesi gecesi Manhattan’da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

New York City Mayor Bill de Blasio's daughter was arrested during protests Saturday night, according to police sources.



Chiara de Blasio was arrested for unlawful assembly and was later released. https://t.co/1VRS3IEQzV — CNN (@CNN) June 1, 2020

Chiara’nın ‘yasadışı’ gösteriye katıldığı, trafiği engellediği ve bölgeden ayrılmayı reddettiği için gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltı sırasında Chiara’nın kim olduğunu söylemediği ancak adres olarak belediye başkanlığı konutunu gösterdiği kaydedildi.

Chiara de Blasio’nun kısa süre sonra serbest bırakıldığı duyuruldu.

Kızı gözaltına alındığı sıralarda Bill de Blasio bir basın toplantısı düzenleyerek, “Bütün barışçıl protestoları takdir ediyoruz ve saygı duyuyoruz fakat şimdi eve dönme zamanınız geldi” demişti.