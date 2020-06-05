George Floyd’un öldürüldüğü Minneapolis’te polis departmanının tasfiyesi planlanıyor

ABD’de siyah George Floyd'un gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu öldüğü Minneapolis kentinin polis departmanının, kent konseyi tarafından tasfiye edilmesi planlanıyor.

Minneapolis’te siyah George Floyd’un gözaltına alınırken polis tarafından yere yatırılıp boğazına diziyle bastırılması sonucu öldürülmesi ABD’de ırkçılık tartışmalarını bir kez daha açmışken, Minneapolis Kent Konseyi Başkanı Lisa Bender, “Minneapolis Polis Departmanı’nı tasfiye edip yerine yeni, dönüştücürü bir kamu güvenliği modeli koyacağız” açıklamasını yaptı.

Yes. We are going to dismantle the Minneapolis Police Department and replace it with a transformative new model of public safety. https://t.co/FCfjoPy64k — Lisa Bender (@lisabendermpls) June 4, 2020

​Kent Konseyi’nden Jeremiah Ellison da departmanla ilgili yapılan reformların yetersiz olduğu belirtip kamu güvenliği ve acil durum müdahale konularındaki yaklaşımlar üstünde yeniden kafa yoracaklarını söyledi.

New York Post gazetesine göre 13 koltuklu Minneapolis Kent Konseyi’nin en az iki üyesi daha kamu düzeninin nasıl sağlanacağı konusunda esaslı değişikliklere gidilmesine destek vermiş durumda.

Kent Konseyi Başkanı Bender yerel Star Tribune gazetesine demecinde de geleneksel polis departmanı yerine, kamu güvenliğine daha geniş ve bütünsel bakan bir departman oluşturmayı tasarladıklarını söyledi.

Konsey Başkanı, bu yeni model çerçevesinde eskiden polisin yetki alanına giren olaylara, sosyal hizmetler çalışanları ya da sağlık personelinin müdahele edebileceğini belirtti.

Star Tribune gazetesinde Minneapolis Valisi Jacob Frey’in ise ‘polis departmanına tümden son vermekten ziyade bu departmanda derin yapısal reformlar yapılmasını destekleyeceğini’ söylediği hatırlatılıyor.

Bunun yanında, Minneapolis Polis Departmanı’nda yapılacak değişikliklerin hemen hayat geçmesi beklenmiyor. Değişiklikler için yasal düzenlemelerin yapılması ve Minneapolis polisinin geçmişte de siyahlara karşı ayrımcılık yapıp yapmadığının inceleneceği devlet soruşturması için takvim belirlenmesi gerekiyor.

Polis departmanında yapılacak reformlara ilişkin ilk Kent Konseyi oylaması ise bugün düzenlenecek.