Bin yıl hapis cezası olan pedofil serbest bırakıldı

ABD’de daha önce bin yıl hapis cezasına çarptırılan pedofil, şartlı tahliyeyle serbest bırakıldı.

New York Times’in aktardığına göre, Georgia sakini Peter Mallory, sekiz yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. Temyiz Mahkemesi bu yılın mayıs ayında pedofilin cezasını yeteri kadar çektiğine hükmederek serbest bırakılmasına karar verdi.

He was sentenced to 1,000 years behind bars for being “probably the most prolific collector of child pornography in the entire world.”



Now 72-year-old Peter Mallory has been set free.https://t.co/e8tLT6uQzE — New York Daily News (@NYDailyNews) July 1, 2020

Mallory, 2011 yılında çocuk pornografisi bulundurma, sahte kanıt üretme ve özel hayata müdahale suçlarından tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Mallory, çalıştığı Batı Georgia Teknik Koleji'nin kampüsünde pornografik materyaller indirme vakalarının araştırılması sırasında yakalanmıştı. Polis, işlenen suç için öğrencilerinden birinden şüpheleniyordu, ancak Mallory’nin bilgisayarında yapılan arama sırasında 26 binden fazla çocuk pornografisi dosyası bulunmuştu.

2012 yılında görülen davada mahkeme mahkumiyet kararı vermiş, mahkeme başkanı, Mallory’i 'dünyanın en aktif çocuk pornografisi koleksiyoncusu' olarak adlandırmıştı.