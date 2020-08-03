ABD, Polonya'daki asker sayısını artıracak

ABD Savunma Bakanı Esper, Washington ve Varşova arasında yapılan görüşmeler sonucu Polonya'ya ek bin asker gönderme kararı alındığını bildirdi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in yazılı açıklamasında, "ABD ve Polonya, savunma alanındaki işbirliği anlaşmasını (EDCA) genişletme konulu görüşmelerini tamamladı. Anlaşma, yaklaşık 1 bin askerlik artırılmış varlığı gerçekleştirme fırsatını sağlayacak" ifadelerine yer verildi.

Halihazırda Polonya’da rotasyon esasında 4 bin 500 ABD askerinin bulunduğunu hatırlatan Esper, anlaşmanın ayrıca 'Rusya'yı engelleme çabalarını artırma ve NATO'yu güçlendirme' fırsatını vereceğini kaydetti.

Rusya'nın yorumu: Amaç politik

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, Polonya'daki ABD asker sayısının artırılmasının politik amaç taşıdığını söyledi.

Şvıtkin, Sputnik’e açıklamasında, "Bin kişi, aşağı yukarı bir alay demek. Elbette bir alay sonuç yaratmaz, ama aynı zamanda Avrupa’da NATO asker sayısı ne kadar fazla olursa güvenlik o kadar az olur. Elbette bu, daha çok politik amaçla, Polonya’ya politik destek sağlamak, ağabeylerinin özenini hissetmeleri için yapılıyor" yorumunda bulundu.

Bu durumun, Rusya'yı bu yönde daha fazla güvenlik sağlamak zorunda bıraktığını kaydeden Şvıtkin, "Batı ülkeleri kendileri bizi doğrudan bu yönde potansiyelimizi artırmaya itiyor. Elbette Rusya, güvenliği sağlamak için yeterli kaynağa sahip, ama aynı zamanda Batı ülkelerinin belirlediği sorunlara aynı eşitlikte karşılık veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Diğer Avrupa ülkeleri gibi Polonya yönetiminin de bu kararın perspektiflerini ve geleceğini düşünmediğini kaydeden Şvıtkin, "Asker doygunluğu ve güç gösterisi iyi hiçbir şeye yol açmaz" dedi.