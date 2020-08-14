Trump'ın eski avukatı Cohen'in kitabından: Ölmüş olsaydım aldırmazdı

Bir zamanlar Donald Trump için ‘kurşunun bile önüne atlayacağını’ söyleyen avukat Michael Cohen, önümüzdeki ay piyasa çıkacak kitabında eski patronu hakkında “Ölmüş olsaydım aldırmazdı” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump hakkında kaleme alınan ifşaat kitaplarının son halkası olan, eski avukatı Michael Cohen’in ‘Disloyal: The True Story of the Former Personal Attorney to President Donald J. Trump’ (Sadakatsiz: Donald J. Trump’ın Eski Kişisel Avukatının Gerçek Hikâyesi) kitabı 8 Eylül’de görücüye çıkıyor.

Skyhorse Yayıncılık tarafından hazırlanan kitabın önsüzünü paylaşan Cohen, eski patronu hakkında “Ölmüş olsaydım aldırmazdı” ifadelerini kullandı.

Michael Cohen has released the cover of his upcoming book, kick-starting the publicity campaign for his tell-all book promising graphic and unflattering details from his years working as President Trump's personal attorney and fixer https://t.co/xO5qa6uKZQ — CNN (@CNN) August 13, 2020

Kitabı, ‘yüzyılın en yıkıcı iş ve politik korku hikâyesi’ olarak tanımlayan Skyhorse, “Gazetelerde veya sosyal medyada okumadığınız veya televizyonda izlemediğiniz bir hikâye. Bunlar, yalnızca Trump için birkaç ay, birkaç yıl değil tam on yıl boyunca gece gündüz çalışan birinin bilebileceği şeyler” yorumunu yaptı.

Cohen’in avukatları ve federal savcıların konuyla ilgili anlaşmaya varması üzerine Beyaz Saray’da eski avukatı susturma çabalarına son vermiş, böylece kitabın yayımlanmasının önü açılmıştı.

Michael Cohen, porno oyuncusu Stormy Daniels ve Playboy modeli Karen McDougal'a yaklaşık 300 bin dolar ödeme yaptığı için kampanya mali hukuk kanunu çiğnemekten suçlu bulunmuştu. Her iki isim de Trump’la cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş ve paranın sessiz kalmaları için ödendiği itirafında bulunmuştu. Trump ise iddiaları reddetmişti.

Cohen ayrıca vergi kaçırarak 4 milyon dolardan fazla kazanç elde etme ve bankaya yalan beyanda bulunma suçlamalarını da kabul etmişti.

Üç yıl hapis cezasına çarptırılan ve bunun bir yılını cezaevinde geçiren 53 yaşındaki Cohen, salgın tedbirleri kapsamında mayıs ayında ev hapsine gönderilmişti. Ancak geçen ay hapishaneden erken salınma şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.