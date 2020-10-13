Kanye West ilk kampanya videosunu yayınladı: Tanrı'nın bizden beklediği ulusa ve kişilere dönüşebileceğiz

ABD'li ünlü rapçi Kanye West, ABD Başkanlığı'na adaylığını açıklamasının ardından ilk videosunu yayınladı. West, "İnancımıza sığınarak, Tanrı'nın bizden beklediği ulusa ve kişilere dönüşebileceğiz" dedi ve kendisini destekleyenlerden oy pusulasında ismi olmasa dahi adını yazmalarını istedi.

ABD başkan adayı olan ünlü ABD'li rapçi Kanye West seçim kampanyasına ilişkin ilk videoyu paylaştı. West videoda "İnancımıza sığınarak, Tanrı'nın bizden beklediği ulusa ve kişilere dönüşebileceğiz" ifadelerini kullandı.

Videoda ABD bayrağı önünde konuştuğu görülen West'in, din ve adalet gibi kavramlar üzerinden konuştuğu görüldü. Videoda West ayrıca, 'inançla yola çıktığını' söyledi ve "Halk olarak bizden daha yüce bir amaç için çağırılıyoruz. Biz yalnızca dünyanın yol göstericisi değiliz, aynı zamanda birbirimizin hizmetkarı olmalıyız" dedi.

​Ünlü şarkıcı, bazı oy pusulalarında yer almayı başarsa da, seçim matematiğine göre seçilme şansı bulunmuyor. Bu nedenle West, kendisini destekleyen seçmenlerden adının yazmadığı oy pusulalarına ismini yazmalarını istedi. Oy pusulasının fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan West, "Dostlar benim adımı yazıyor" ifadelerini kullandı.

Friends writing me in 🕊 pic.twitter.com/bC4NvFBWB5 — ye (@kanyewest) October 9, 2020

​Geçen Temmuz ayında ABD Başkanlığına adaylığını koyan Kanye West, şu ana dek adaylık kampanyası için 5.8 milyon dolar harcadı. Federal Seçim Komisyonu verilerine göre, West, kampanya harcamalarının büyük kısmını kendi karşılıyor.

kanye2020.country isimli internet sitesi üzerinden adaylığını tanıtan tekstil ürünleri satıyor.

Kanye West'in 10 maddelik kampanya vaatleri arasında, polis ve yargı sisteminde reform, öğrenci borçlarının azaltılması ve eğitim sisteminin alt gelir gruplarına daha iyi hizmet verecek şekilde yeniden yapılandırılması öne çıkıyor.