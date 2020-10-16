Facebook ile Instagram'dan sonra YouTube da yasakladı: Komplo grubu QAnon'un içerikleri kaldırılacak

Facebook ile Instagram'dan sonra, YouTube da komplocu QAnon içeriklerini yasaklayacağını duyurdu.

Facebook ve Instagram gibi diğer sosyal medya devlerinin ardından, video paylaşım platformu YouTube da komplo grubu QAnon'a ait içeriklerin platformdan kaldırılacağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, 'şiddeti meşru göstermek için kullanılan komplo teorileriyle bir bireyi veya grubu hedefleyen içeriklerin kaldırılacağı' belirtildi.

Dün yapılan açıklamada 'nefret ve taciz politikalarının genişletildiğini' duyuran şirket ayrıca, söz konusu içeriklere örnek olarak ise QAnon ve 'Pizzagate'i gösterdi.

FBI tarafından 'potansiyel bir yerel terörizm kaynağı' olarak sınıflandırılan QAnon, Trump yönetiminden biri olduğunu iddia eden 'Q' lakaplı anonim bir internet kullanıcısı tarafından yönlendiriliyor. Grubun temel iddiası ise, Trump'ın önde gelen Demokratları ve Hollywood elitini içeren ve şeytana tapan devasa bir pedofil çemberine gizlice baskı uyguladığı yönünde.

Facebook da yasaklamıştı

Facebook tarafından yapılan açıklamada, aşırı sağcı QAnon grubunun 'tehlikeli' olarak nitelendirildiği ve grupla alakalı Facebook sayfaları ile gönderilerin kaldırılacağı belirtilmişti. Yapılan açıklamada, "QAnon gruplarına ait Facebook gruplarını, sayfalarını ve Instagram hesaplarını kaldırıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. Facebook, grubun içeriklerinin Ocak 2019 tarihinden itibaren kaldırılmaya başlandığını duyurmuştu.

Şirket ayrıca, QAnon içeriğini yasaklamanın yanı sıra geçtiğimiz haftalarda aşı karşıtı ve soykırımın reddedildiği içerikleri de yasaklamıştı.