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    Joe Biden ile oğlu Hunter Biden (Arşiv-2010)

    'Hunter Biden'ın bilgisayarından reşit olmayan kızların fotoğrafları ve 14 yaşında bir kızla ilişki çıktı' iddiası

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    ABD
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    https://tr.sputniknews.com/abd/202010211043069882--hunter-bidenin-bilgisayarindan-resit-olmayan-kizlarin-fotograflari-ve-14-yasinda-bir-kizla-iliski/

    Trump'ın başkanlık seçimindeki rakibi Biden'ın oğlu Hunter'ın bilgisayarından çıkanlarla ilgili iddialar hız kazandı. Hunter'ın bilgisayarındaki reşit olmayan kızların müstehcen fotoğraflarını polise teslim ettiğini söyleyen Trump'ın kişisel avukatı Giuliani, oğulun baba Biden'a 14 yaşında bir kızla ilişkiden söz ettiği mesaj olduğunu öne sürdü.

    ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimine iki haftadan az süre kala Başkan Donald Trump'ın Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın oğlu Hunter yeniden gündemin başına oturdu.

    Geçen yıl Kiev'den Ukrayna'da iş yapan Hunter Biden'ın babasını da karıştırdığı yolsuz ilişkileri hakkında soruşturma açılmasını talep ettiği ortaya çıkan Trump, bu yüzden makam gücünü kullanmak suretiyle 2020 başkanlık seçimine müdahaleye çalışmakla suçlandı ve Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde hakkında azil kararı alındı. Ama süreç Senato'da ilerleyemedi.

    Bir yıl sonra devran döndü ve bu kez Joe Biden'ın ABD Başkan Yardımcısı olduğu dönemde, oğlu Hunter Biden'ın yaptığı uluslararası iş anlaşmalarında rolü olduğunu gösterdiği iddia edilen e-postaların bulunduğu bilgisayarın FBI'ın eline geçtiği haberi patlak verdi.

    Aynı zamanda eski New York Belediye Başkanı ve Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani, Delaware eyaletinde bir bilgisayar tamircisinin kendisine gelen bozuk Apple MacBook Pro'daki Hunter Biden'a ait belge ve görüntüleri aralık ayında FBI'a teslim ettiğini duyurdu. Ancak FBI'ın bunlarla ilgili soruşturma yürütüp yürütmediğinin bilinmediğini belirtti.

    FBI'ın eline geçen belgeler, Hunter Biden'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Ukrayna enerji şirketi Burisma'yı soruşturmak isteyen başsavcıyı ABD Başkan Yardımcısı babasının Kiev'e baskı yapmasını sağlayarak görevden aldırdığına dair yazışmalar açısından önem taşıyor. 

    Yani Trump hakkında azil soruşturulması yürütülürken Hunter Biden'ın belgeleri FBI'ın elindeydi, ama süreç sırasında FBI ne açıklama yaptı ne de müdahalede bulundu.

    Gelgelelim Giuliani, belgelerde olası başka suç unsurları olabileceğini iddia etti.

    40 bin e-posta ve - bazısı Hunter Biden'ı (50) müstehcen pozisyonlarda gösteren - binlerce mesajlaşma, fotoğraf ve video içeren sabit diskin kopyasının elinde olduğunu aktaran Trump'ın kişisel avukatı, cinsel içerikli malzemeyi Delaware polisiyle paylaştığını, içlerinde reşit olmayan kızların fotoğraflarının da olduğunu söyledi.

    Newsmax'in ekrana çıkardığı Giuliani'nin parçalar okuduğu mesajlar kısmen karartılarak ekrana yansıtıldı. Mesajların ne zaman gönderildiğine dair tarih açıklanmadı, ancak üç yıl öncesine ait olabilecekleri ima edildi. 

    Giuliani'nin açıklamalı okumalarına göre Hunter Biden, babası Joe Biden ile bir mesajlaşmasında 14 yaşında bir kızla ilişkisi olduğunu belirtmiş. 

    Babasına eski eltisinden ve onunla sevgili olduklarından söz eden Hunter, kendi terapistine giden kadının kendisi için 'cinsel açıdan uygunsuz' dediğini anlatmış.

    Giuliani'ye göre uygunsuzla kast edilen Hunter'ın adı açıklanmayan 14 yaşında bir kızla ilişkisi. 

    Hunter, kadının kendisinden sürekli çıplak halde uyuşturucu kullanarak FaceTime'da 14 yaşında kızla videolu görüşme yaptığı ve çocuklar için son derece güvenliksiz ortam yarattığı için yakındığını anlatmış.

    Eltinin, Hunter'ın beyin kanserinden 30 Mayıs 2015'te 46 yaşındayken ölen ağabeyi Beau'nun eşi Hallie Biden olduğu sanılıyor. Hunter-Hallie ilişkisinin 2019 baharında bittiği biliniyor. 

    Giuliani, okuduğu alıntıların reşit olmayan kızların çok sayıda fotoğrafıyla desteklendiğini söyledi. 

    Trump'ın kişisel avukatı, dizüstü bilgisayardan çıkan bir belgede üç Çinli komünistin koca adama para gönderdiğinden söz edildiğini, koca adamla Joe Biden'a atıf yapıldığını da iddia etti. 

    Hunter Biden'la ilgili iddiaların ayyuka çıkması, 14 Ekim'de New York Post gazetesinin e-postaları haberleştirmesi, ancak Twitter'ın e-postaların yasadışı ele geçirildiği ve doğruluğunun teyit edilemeyeceği gerekçesiyle haberi sansürlemesiyle oldu.

    Haberde, Biden'ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde, oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna menşeli enerji firmasıyla ilişkilerine müdahil olduğu ve bu firmayı soruşturan başsavcıyı görevden almaları için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddia edilmişti.

    E-postalarda, Hunter Biden'ın aylık 50 bin dolar maaşla yönetim kurulu üyesi olduğu Burisma'nın yönetim kurulunda bulunan Vadym Pozharskyi'nin mayıs 2014'teki bir e-postasında, Hunter Biden'a "Etkinizi, şirketimizin yararına nasıl kullanabilirsiniz" diye sorduğu ortaya çıkmıştı.

    Haberde, Hunter Biden'ın iddialara yanıt olarak o anda Katar'da olduğunu belirttiği ve "Burisma'ya yönelik resmi bir suçlama var mı" diye sorduğu ifade edilmişti.

    Pozharskyi'nin, 17 Nisan 2015'te Hunter Biden'a gönderdiği e-postada, Joe Biden ile tanıştığını anlattığı öne sürülmüştü.

    Bundan bir süre sonra da Biden'ın Burisma'yı soruşturmak isteyen başsavcıyı görevden aldırdığı ileri sürülmüştü.

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