ABD Dışişleri: Erdoğan ile Pompeo, Türk liderin programındaki değişiklik nedeniyle görüşemeyecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türk liderin programındaki değişiklik nedeniyle bir araya gelemeyeceğini açıkladı.

ABD'li üst düzey diplomatik yetkililer, düzenledikleri brifingde Pompeo'nun Türkiye'de Erdoğan'la neden görüşemediğine dair soruları yanıtladı.

Bir diplomatik yetkili, Pompeo'nun programının en başından belirlendiğini ancak daha sonra Erdoğan'ın programında değişiklik yapıldığı bilgisi geldiğini söyledi.

Yetkili, "Türk yetkililerle görüşme olmayacak. Bu seyahatin planlanmaya başlandığı ilk günden itibaren, programın sıkışık olduğu özellikle belirtildi. Bildiğiniz üzere, bakanın burada çok kısıtlı zamanı var. Kendisiyle İstanbul'da buluşabilecek herhangi bir Türk yetkiliyle görüşmeye açık olduğunu belirttik ancak görüşme İstanbul'da olmalıydı. Buraya varışımızla Tiflis'e doğru yola çıkışımız arasındaki kısa sürede iki durak yapamazdık" dedi.

Türk yetkililerle yakından çalıştıklarını, birkaç gün önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ulusal güvenlik yetkilileriyle birlikte gördüğünü, bunun işe yaraması için olumlu bir ortam olduğunu kaydeden ABD'li yetkili, "Ancak daha sonra Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programının değiştiğini söyledi. Ben buna herhangi bir siyasi mesaj atfetmiyorum. Bu gerçekten de Pompeo ve Erdoğan'ın programlarının uyuşmamasından kaynaklanan bir sorundu" diye konuştu.

Türk hükümetinin programların uyuşmamasından doğan bu sorun nedeniyle rahatsız olduğuna inanmadığını kaydeden ABD'li yetkili, ihtilaf bulunan ve hem Türkiye ve ABD hem de diğerleri için önem arz ettiğini düşündüğümüz konular üzerinde Ankara'yla çalışmaya devam ettiklerinin altını çizdi.