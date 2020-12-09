Biden Fauci'yi 'Baş Tıbbi Danışman' olarak atadı: Bilmek istediğimi değil bilmeye ihtiyaç duyduğumu söyleyecek

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, dün, başkanlığının ilk 100 gününde görev yapacak bilim kurulunu tanıttı. Biden, Dr. Anthony Fauci'nin "Baş Tıbbi Danışman" olarak 'Kovid-19 Ekibi'nde yer alacağını açıkladı.

ABD'nin 46'ncı başkanı olarak görev yapacak Joe Biden, dün başkanlığının ilk 100 gününde hizmet edecek 'Kovid-19 Ekibi'ni tanıttı. 45'inci Başkan Donald Trump zamanında da görev yapan Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, 'Baş Tıbbi Danışman' olarak Joe Biden'ın ekibinde yer alacak.

'Güvenilir ve doğruyu söyleyen bir vatansever'

Biden Dr. Fauci'yi açıklarken yayınladığı mesajında "Dr. Fauci güvenilir, doğruyu söyleyen ve vatanseverdir. Bu virüsü kontrol altına almaya çalışırken KOVİD ekibimin önemli bir üyesi olacağı için minnettarım" dedi. Dr. Anthony Fauci, Biden'ın ekibinde yer almasıyla toplamda ABD'nin yedi başkanına hizmet etmiş olacak. Biden ayrıca Fauci'yi uzun zamandır tanıdığını ve iyi bir doktor olarak "Bilmek istediğimi değil bilmeye ihtiyaç duyduğumu söyleyecektir" dedi.