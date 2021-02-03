ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'ya Navalnıy tepkisi: Derin endişe duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy hakkındaki yargı kararına tepki göstererek, Navalnıy'ın serbest bırakılması talebinde bulundu.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada "ABD, Rus makamlarının muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın ertelenmiş cezasını 2 yıl 8 ay hapis cezasına çevirmesinden derin endişe duymaktadır. Tüm Rus vatandaşları gibi Navalnıy da Rusya anayasasının sunduğu haklara sahiptir ve Rusya'nın kanun önünde eşitlik, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma özgürlüğüne saygı duyacağı konusunda uluslararası sorumlulukları var" ifadelerini kullandı.

Blinken, "Sayın Navalnıy ve barışçıl toplanma ve fikir özgürlüğü dahil son haftalarda vatandaşlık haklarını kullanan yüzlerce Rus vatandaşın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrımızı yineliyoruz" dedi.

The United States is deeply concerned by Russia’s actions toward Aleksey Navalny. We reiterate our call for his immediate and unconditional release as well as the release of all those wrongfully detained for exercising their rights. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 2, 2021

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