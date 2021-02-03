Beyaz Saray: Biden, Rusya'yla iş birliği yapma ve çelişkileri görüşme niyetinde

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yeni Washington yönetiminin Rusya ile ilişkilerde izleyeceği rotaya ilişkin açıklamada bulundu.

Psaki, bugünkü basın brifinginde, "ABD Başkanı Joe Biden'in Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesini ele alırsak Başkan'ın Rusya'ya yönelik tutumdan taviz vermediği ortada. Başkan, iş birliği yapabileceğimiz alanların olduğunu net bir şekilde ortaya koydu, mesela ABD'nin ulusal çıkarları mecrasında olan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması. Başkan, ayrıca seçimlere müdahale, bilgisayar korsanlığı, Afganistan'daki Amerikan askerlerine saldırı için para ödenmesi gibi çeşitli konularda endişeli. Bu değerlendirme devam ediyor. Başkan, doğrudan Putin ile çelişkileri de görüşmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Biden'in, Avrupalı müttefiklerle Rusya politikasını görüştüğünü belirten sözcü, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy ile ilgili durum için "Hangi yaptırım seçeneklerinin veya hangi yanıt seçeneklerinin olduğu konusuna gelince Başkan, her an uygun gördüğü şekilde yanıt verme hakkını saklı tutuyor" dedi.

Biden'in, perşembe günü ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki konuşmasının ülkenin yeni dış politikasının tüm yönleriyle ilgili detayları içereceğini kaydeden Psaki, Çin ile ilgili durumda, müttefiklerle yakın iş birliğine ihtiyaç olduğunu belirterek "Daha önce Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de söylediği gibi, bu ilişkiler Washington için muhtemelen dünyada en önemli yere sahip" diye konuştu.