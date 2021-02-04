ABD, Myanmar'daki darbenin sorumlularına yaptırım uygulamayı düşünüyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, geçen hafta askeri darbe yaşanan Myanmar'da, darbeden sorumlu kişi ve kurumlara yaptırım uygulamayı değerlendirdiklerini ifade etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, geçen hafta Myanmar'da ordunun ülke liderlerini 'seçim hilesi' gerekçesiyle gözaltına alması ve yönetime el koyması hakkında açıklama yaptı.

Sullivan, düzenlediği basın toplantısında ABD Bakanı Joe Biden yönetiminin, darbeye yanıt olarak alınacak tedbirlere ilişkin bir başkanlık kararnamesi üzerinde çalıştığını ifade etti.

Yetkili, yaşananlara ilişkin atılması düşünülen adımlar arasında, darbenin sorumlularını ve ordu tarafından kontrol edilen kuruluşları hedef alan yaptırımların olduğunu söyledi.

Myanmar'da 8 Kasım 2020'deki seçimlerin oy sayımında hile yapıldığı iddialarının son haftalarda yeniden gündeme gelmesi üzerine ülkede gerilim tırmanmıştı.

Ordu yanlısı gösterilerin düzenlenmesinin ardından Genelkurmay Başkanlığı, 28 Ocak'ta hükümete seçimlerde hile iddialarına açıklık getirme çağrısında bulunmuştu.

Myanmar ordusu, 1 Şubat'ta yönetime el koymuş, olağanüstü hal ilan edilmiş, Devlet Başkanı Win Myint, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii ile iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği'nin (NLD) önde gelen isimleri gözaltına alınmıştı.