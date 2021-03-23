Blinken: Türkiye'yi ittifak içinde tutmakta ABD ve NATO'nun güçlü çıkarı var

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için ABD Dışişleri Bakanı sıfatıyla ilk kez Brüksel'deki ittifak karargahına giden Anthony Blinken, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile basınla soru-cevap seansı yaptı. Blinken'in açıklamalarında Türkiye, Rusya ve Çin ile ilişkiler öne çıktı.

* Ankara ile görüş ayrılıklarımızın olduğu bir sır değil.

* Türkiye'yi ittifaka demir atmış halde tutmakta ABD ve NATO'nun güçlü çıkarı var.

* NATO'da kalmak, uzun süreli ve değerli bir müttefik olan Türkiye'nin de çıkarına.

* Buraya ABD'nin NATO'ya sarsılmaz bağlılığını ifade etmek için geldim. ABD, öncelikle NATO'daki müttefikleriyle olmak üzere ittifaklarını yeniden inşa etmek ve bu ittifakı yeniden canlandırmak istiyor. Transatlantik ittifak, geride bıraktığı iç bölünmeler döneminden daha güçlenerek çıkabilir.

* NATO'nun Çin'e ve yol açtığı meydan okumalara odaklanmasını garantiye almalıyız.

* Rusya konusunda keskin ve netiz, Moskova ile çıkarlarımızı ilerletecekse birlikte çalışacağız.

* Kuzey Akım 2 AB'nin kendi enerji çıkarlarıyla çelişiyor, Ukrayna'ya zarar veriyor, konuyu Alman mevkidaşlarımızla konuşacağız.

* ABD'nin Afganistan'dan çekilme konusunda seçenekleri gözden geçirmesi devam ediyor. NATO'daki müttefiklerimize danışacağız ve onları dinleyeceğiz. (Afganistan'a) birlikte gittik, birlikte uyumlandık ve doğru zaman geldiğinde birlikte ayrılacağız.