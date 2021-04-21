ABD, Suriye çözümü ile ilgili Astana sürecine dönmeyi reddetti

ABD'nin Kazakistan Büyükelçisi William Moser, Washington'ın Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Cenevre görüşmelerini Suriye'deki çatışmayı çözmenin en iyi yolu olarak gördüğünü belirtti.

Bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Moser, ABD’nin BM himayesindeki Cenevre görüşmelerini Suriye'deki çatışmayı çözmenin en iyi yolu olarak gördüğünü ifade etti.

Amerikalı diplomat, “Bu nedenle şimdi farklı bir süreçte gözlemci olmak istemiyoruz” açıklamasında bulundu.

Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Moskova’nın Amerikalı ortaklarıyla Suriye çözümü konusunda diyaloğa hazır olduğunu açıklamıştı.

Silahlı çatışmaların 10 yıldır devam ettiği Suriye’de çözüm bulmak amacıyla 2017’de Kazakistan’ın başkentinde garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran tarafından başlatılan ve ‘Astana formatı’ olarak bilinen müzakereler hala devam ediyor. ABD müzakerelere gözlemci olarak davet edilmiş, ancak 2018’de ‘Astana formatına’ katılmaktan vazgeçmişti.

Ocak 2018’de Astana üçlüsünün inisiyatifiyle Soçi'de yapılan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin başlıca sonucu, daha sonra Cenevre’de çalışmaya başlayan anayasa komitesini kurma kararı oldu. Komite çalışmalarının başlıca amacı, Suriye’deki anayasal reformunun hazırlıklarını yapmak.

Suriye çözümü ile ilgili konular ayrıca Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin yaptıkları üçlü zirvelerde de görüşülüyor.