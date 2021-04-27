'Biden yönetimi, Moskova'nın yaptırımlara misillemesi konusunda Rusya ile doğrudan görüşecek'

ABD Başkanı Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Moskova'nın Washington'un uyguladığı yaptırımlara vereceği yanıt konusunda Rusya ile doğrudan görüşecekleri bilgisini verdi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin geçen haftalarda Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlar karşısında Moskova, bu hamleye yanıt vereceğini bildirmişti.

Sputnik'e konuşan ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Moskova'nın Washington'un son yaptırımlarına vereceği yanıtla ilgili olarak Rus makamlarıyla doğrudan görüşmeyi planladıklarını açıkladı.

Yetkili, "Önümüzdeki günlerde Rus meslektaşlarımızla son derece doğrudan bir görüşme gerçekleştireceğiz ve bunu halihazırda yaptık" ifadelerini kullandı.

Ayrıca ABD'nin Rusya ile gerilimi tırmandırma niyeti olmadığını belirten yetkili, bundan ziyade kendi pozisyonlarını netleştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

ABD, Başkan Biden'ın göreve gelmesini takiben çeşitli sebepler öne sürerek Rusya karşıtı bir dizi yeni yaptırım kararı almış durumda.

ABD’nin açıkladığı son yaptırım paketinin ardından Moskova da 10 ABD’li diplomatı sınır dışı etme kararını açıkladı ve Büyükelçi John Sullivan'a da istişarelerde bulunması için ülkesine dönme tavsiyesinde bulunmuştu.