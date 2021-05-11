ABD'li diplomat Wood: Putin ve Biden, silah kontrolü konusundaki diyaloğu genişletme konusunda mutabakat sağladı

ABD'nin Cenevre'deki Uluslararası Kuruluşlar Misyonu'nun internet sitesinden açıklama yapan Wood, "Başkan Biden ve Devlet Başkanı Putin, stratejik istikrar alanında tüm silahların kontrolüyle ve mevcut güvenlik konularıyla ilgili tartışmaları genişletme konusunda mutabakat sağladı. Şu anda bu tartışmaların hazırlık sürecindeyiz" dedi.

Wood, Stratejik Saldırı Silahlarının Yasaklanması Anlaşması'nın (START-3) 5 yıl süreyle uzatılmasının, yeni stratejik sistemler ve stratejik olmayan nükleer silahlar da dahil Rusya'nın tüm nükleer silahlarını hesaba katacak kontrolün Rusya'yla sağlanması için ABD'ye zaman kazandıracağını ekledi.