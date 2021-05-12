ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Sözcüsü Ross: Rusya'dan sınır dışı edilecek diplomatlar listesindeyim

Rusya'daki en tanınmış ABD'li diplomatlardan biri olarak kabul edilen ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Sözcüsü Rebecca Ross, Rus Dışişleri'nin sınır dışı etme kararı aldığı diplomatlar arasında yer aldığını doğruladı.

Daha önce Kommersant gazetesinin haberinde Ross'un Washington'un yaptırımlarına cevaben Rusya'dan sınır dışı edilecek 10 ABD'li diplomattan biri olduğu öne sürülmüştü.

Sputnik'e demeç veren Ross, kendisine Washington'a dönmek için hazırlık yapmasının söylendiğini doğruladı.

Ross, "Evet, listede ben de varım" dedi.

Nisan ayında ABD, 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesini de içeren yeni yaptırımlar açıklamıştı.

Moskova'nın Washington'a verdiği yanıtta 10 Amerikalı diplomatın Rusya'dan sınır dışı edilmesine karar verilirken, aralarında ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, FBI Direktörü Christopher Wray ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'in de yer aldığı üst düzey Amerikalı yetkililerin ülkeye girişi yasaklanmıştı.