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    Çekya Dışişleri Bakanlığı binası

    Rus politikacılar, Çekya'nın tazminat talep etme planını değerlendirdi

    © REUTERS / David W Cerny
    Rusya
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    https://tr.sputniknews.com/rusya/202105111044469887-rus-politikacilar-cekyanin-tazminat-talep-etme-planini-degerlendirdi/

    Rus politikacılar, Çekya hükümetinin 2014 yılında Vrbetice kasabasındaki mühimmat depolarında yaşanan patlamalardan dolayı Rusya'dan tazminat talep etme niyetini değerlendirdi.

    Çekya Maliye Bakanı Alena Schillerova, 2014 yılında Vrbetice kasabasındaki mühimmat depolarında yaşanan patlamalardan dolayı Rusya'dan yaklaşık 1 milyar kron (390 milyon TL) tazminat talep etme kararı aldıklarını açıklamıştı.

    Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde, Dışişleri Komitesi üyesi Sergey Tsekov, RT televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bu karar, bir kişi veya şirketin yalnızca kanıtlanmış suçlardan cezalandırabileceği yönünde Çekya ve Avrupa’da kabul gören standartlar açısından çok çirkin. Bu durumda, Vrbetice depolarındaki patlamalardan asılsız olarak Rusya'yı suçlayıp hiçbir şey kanıtlamadan Rusya'ya tazminat davası açma kararı almışlar" ifadelerini kullandı.

    Çekya'nın, bu trajedide Moskova'nın dahli olduğunu kanıtlayamayacağını kaydeden Tsekov, Rusya'nın hiçbir tazminat ödemeyeceğini de sözlerine ekledi.

    Öte yandan Federasyon Konseyi'nin Ekonomik Politika Komitesi üyesi İgor Morozov, RBC'ye açıklamasında, "Çekya, bir şeyler talep etmeden önce reddedilemez bir kanıt sunmalı, bu kanıt Rusya tarafından incelenmeli. Ancak bundan sonra görüşme konusu ortaya çıkar" diye konuştu.

    Rusya- Çekya
    © AFP 2021 / MICHAL CIZEK
    Çekya Başbakan Yardımcısı Hamacek: Vrbetice vakası hakkında Rusya'yla pazarlık yapmayı planladığıma dair iddialar yalan
    Çek yetkililerin sadece bu olayın, bir Bulgar şirket ve daha sonra patlayan mühimmatı Vrbetice depolarına yerleştiren Çek ortaklarla ilgili olduğu bilgisine sahip olduğunu dile getiren Morozov, "Bu durum, ABD ve İngiltere'nin, Çekya senaryosu üzerinden Rusya'ya baskı yapmaya devam ediyor gibi görülüyor" değerlendirmesinde bulundu.

    Federasyon Konseyi Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cebarov da benzer görüşe sahip. Senatör, Rusya'nın bu absürt suçlamalardan dolayı tazminat ödeme niyetinde olmadığını kaydetti.

    Cabarov, "Artık ne uyduracaklarını bilmiyorlar. Neden onlara bir şey ödemeliyiz? Ne bir soruşturma oldu, ne de gerçekler tespit etti. Kimse onlara tek kuruş para vermez, bu saçmalık" dedi.

    Çekya Başbakanı Andrej Babis'in, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, Prag'la dayanışma içinde olduklarını göstermeleri için en azından birer Rus diplomatı sınır dışı etme çağrısını da değerlendiren Cabarov, "Bu, Amerikalıları çok hoşnut etmek isteyen Başbakan'ın bir oyunu" yorumunu yaptı.

    Etiketler:
    Vladimir Cebarov, Andrej Babis, Sergey Tsekov, İgor Morozov, Tazminat, Patlama, Vrbetice, Çekya, Rusya
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