Elon Musk: ABD ile Rusya daha fazla diyalog halinde olmalı

Tesla CEO'su Elon Musk, ABD ile Rusya'nın 'daha fazla diyalog halinde olması' çağrısında bulundu.

Tesla CEO'su Elon Musk, ABD-Rusya ilişkilerinin Soğuk Savaş sonrasında zayıfladığı bir dönemde 'daha fazla diyalog' çağrısında bulundu.

Moskova'da düzenlenen bir eğitim forumuna video yoluyla bağlanan Musk, "Rusya'da çok fazla yetenek ve enerji var ve Rusya ile ABD arasında daha fazla diyalog ve iletişim olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Musk ayrıca, roketler hariç tüm ulaşımın gelecekte elektrikli araçlarla sağlanacağını söyledi.