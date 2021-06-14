ABD’li uzman, Biden’ın Rus Tu-160 bombardıman uçağından neden korkması gerektiğini yazdı

Filseth, ‘Joe Biden, Rusya'nın Rekor Kıran Tu-160 Bombardıman Uçağından Neden Korkmalı’ başlıklı makalesinde Tu-160 ağır bombardıman uçaklarının kırdığı rekorları ve Rus ordusunda hala kullanmasını sağlayan özelliklerini sıraladı.

Nato kod adı Blackjack olan Tu-160 uçağının muazzam boyutlarda olduğunu hatırlatan yazar, hava aracının Sovyetler Bibrliği’nde ABD’de geliştirilen B-1 Lancer bombardıman uçağına karşılık olarak inşa edildiğini, fakat Rus uçağının şimdiye kadar dünyanın en büyük ve ağır uçağı olmaya devam ettiğini ve Amerikan muadilinden çok daha üstün olduğunu vurguladı.

Filseth, Tu-160’ların Sovyetler Birliği’nde hız, kalkış ağırlığı (275 bin kilogram) ve çeşitli ağır yüklerle uçuş irtifası bakımından çok sayıda rekor kırdığına dikkat çekerek, “Belki de söz konusu bombardıman uçağı, bu inanılmaz sicili sayesinde hala bugünün Rus Hava Kuvvetleri'nde hizmette” vurgusunu yaptı.

Moskova’nın son yıllarda Tu-160’ları çoğunlukla elektronik aksam bakımından ciddi bir biçimde modernize ettiğini kaydeden yazar, “Ve uçaklar hiçbir şekilde yeni olmasa da rekor peşine rekor kırmaya devam ediyor. Daha 2010 yılında Rus pilotlar bombardıman uçağı ile havada iki kez yakıt takviyesi yaparak 18 bin kilometrelik mesafe kat etti” ifadelerini kullandı.