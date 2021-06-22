ABD Dışişleri: Ukrayna kıyılarındaki Deniz Esintisi 2021 tatbikatına 30'dan fazla savaş gemisi katılacak

ABD Dışişleri, 6. Filo'nun ABD ve NATO'lu müttefiklerinin önümüzdeki hafta Ukrayna kıyılarında başlayacakları Deniz Esintisi 2021 tatbikatına katılacağını resmen açıkladı.

Tatbikatın amacının operasyonel uyumluluğu artırmak ve bölgede deniz güvenliğini ve barışı pekiştirmek olduğunu belirten bakanlık, tatbikatta 30'un üzerinde savaş gemisinin görev yapacağının altını çizdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "6 kıtadan 32 ülke, 5 bin asker, 32 gemi, 40 uçak, 18 özel operasyon ve dalış timiyle tatbikata katılacak" dendi.

Elçilik, Deniz Esintisi 2021 tatbikatına katılacak ülke sayısının tarihteki en yüksek sayı olacağını da vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, NATO'nun bu ay sonunda başlayacak Deniz Esintisi tatbikatından istifade ederek Kiev'e modern silah ve mühimmat tedarik edeceğini, Rus ordusunun tatbikatı yakından takip edeceğini söylemişti.

Konaşenkov, "Rusya Savunma Bakanlığı, NATO ülkelerinin katılacağı 'Deniz Esintisi' ABD-Ukrayna ortak tatbikatının hazırlık ve icra süreçlerini dikkatli bir şekilde izleyecek ve gerektiğinde Rusya'nın askeri güvenliğinin sağlanması için oluşan durumlara uygun biçimde karşılık verecek" demişti.

28 Haziran'da başlayacak olan tatbikat, 11 Temmuz'da sona erecek.