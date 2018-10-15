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14:43 15 Ekim 2018
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    Başkent Sana'daki bir hastaneye yetersiz beslenmeden muzdarip çocuğunu getiren Yemenli bir baba

    BM: Yemen son 100 yılın en büyük kıtlık felaketi ile karşı karşıya

    © AFP 2018 / Mohammed HUWAIS
    Afrika
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    Birleşmiş Milletler'in Yemen Koordinatörü Lisa Grande, Yemen'in 'son yüzyılın en büyük kıtlık felaketi' ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Grande'ye göre önümüzdeki aylarda ülkede 12-13 milyon masum sivil açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya kalacak.

    Suudi Arabistan'ın Yemen'in Sada bölgesine düzenlediği hava saldırısında hedef alınan okul otobüsünde yaralanan çocuklar
    © REUTERS / Naif Rahma
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    Birleşmiş Milletler'e göre Yemen son 100 yılın en büyük kıtlık faciası ile karşı karşıya.

    Yemen'de, ayrımcılık gerekçesiyle hükümete karşı ayaklanan Husi hareketi, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Mevcut hükümetle ittifak halindeki Batı destekli Suudi Arabistan ve bazı Körfez ülkeleri de Mart 2015'ten bu yana Husiler'e hava bombardımanı düzenliyor.

    Bu bombardımanlarda ve ayrıca Suudi Arabistan'ın uyguladığı blokaj nedeniyle çok sayıda masum sivil hayatını kaybediyor. Savaşta en az 100.000 kişi hayatını kaybetti, milyonlarcası ise evini terk etmek zorunda kaldı.

    '12-13 MİLYON MASUM SİVİLİN AÇLIKTAN ÖLME RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALACAĞI BİR DURUM ÖNGÖRÜYORUZ'

    BBC'ye konuşan BM Yemen Koordinatörü Lise Grande yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Sanırım birçoğumuz 21. yüzyıla girdiğimizde daha önce Etiyopya'da, Bengal'de ya da Sovyetler Birliği'nin bazı bölgelerinde gördüğümüz kıtlıkların benzerini görmenin imkansız olduğunu düşünüyorduk. Birçoğumuz bunun bir daha olmayacağı konusunda emindi ancak Yemen'de gördüğümüz gerçeklik tam da bu.  12-13 milyon masum sivilin açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya kalacağı bir durumu öngörüyoruz."

    Grande 'İnsanlık bu durumdan utanmalı mı?" sorusuna da " Evet. Hiç şüphe yok ki utanmalıyız ve her gün kalktığımızda acı çeken bu insanlara yardım etme ve bu krizi sonlandırma konusunda elimizden geleni yapma yükümlüğümüzü yinelemeliyiz" yanıtını verdi. 

    Grande Suudi Arabistan öncülüğündeki koalsiyonun Husilerin kontrolündeki Hudeyde kentine uyguladığı blokaja son vermesi çağrısı da yaptı.

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    Etiketler:
    Açlık, Husiler Hareketi, BM, Lisa Grande, Suudi Arabistan, Yemen
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