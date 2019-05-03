Libya'daki çatışmalarda ölü sayısı 376'ya yükseldi

DSÖ'nün Libya resmi ajansı LANA'da yer alan açıklamasına göre, General Halife Hafter'in 4 Nisan'da Trablus'a başlattığı saldırılar sonrası yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 376 kişi öldü, bin 822 kişi yaralandı.
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Örgütten yapılan daha önceki açıklamada söz konusu çatışmalarda 345 kişinin öldüğü, bin 652 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de Burkan el-Gadab operasyonunu başlatmıştı.
Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip UMH birlikleri ile Hafter'e bağlı güçler arasındaki çatışmalar yaklaşık bir aydır devam ediyor.
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