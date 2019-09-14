Hafter güçleri: Türk İHA’sının saldırısında 3 asker öldü

Libya'da BM'nin inisiyatifiyle kurulup Trablus dahil batı kısmını kontrol eden Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) karşı taarruza geçmiş olan Mareşal Halife Hafter'in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu (LUO), Trablus’un güneyinde Türk İHA’ların saldırısında 3 askerin hayatını kaybettiğini iddia etti.

İHA kurbanlarının rütbelerinin albay, binbaşı ve er olduğu kaydedildi.

Geçen haziranda Trablus'a yönelik taaruzunda stratejik kayıp yaşayan Hafter'in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu (LUO), Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) havalandırdığı Türkiye yapımı bir İHA'yı vurduğunu duyurmuştu.

Libya'ya gelecek Türk uçak ve gemilerini 'düşman hedefi' ilan eden LUO, Libya'da yatırımları olan Türk şirketlerine yönelik yaptırım uygulayacaklarını ve Libya'daki her türlü Türk askeri varlığına düşman muamelesi yapacaklarını açıklamıştı.

Ardından LUO, 6 Türkiye vatandaşını da birkaç gün alıkoymuştu.

NATO destekli Ulusal Geçiş Konseyi'ne bağlı güçlerin Albay Muammer Kaddafi'yi devirip öldürdüğü 2011'den beri iç savaş batağına saplanan Libya, 2014'te seçilen, doğudaki Tobruk'u merkez alan ve LUO tarafından desteklenen meclis ile BM'nin inisiyatifiyle kurulup Trablus dahil batı kısmını kontrol eden UMH arasında bölünmüş durumda.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre Trablus civarlarındaki çatışmalarda binden fazla kişi hayatını kaybetti, 5.5 binden fazla kişi de yaralandı.