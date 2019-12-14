Serrac, Hafter komutasındaki ordunun Trablus'ta ilerlediği iddiasını yalanladı

Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, hükümetin Facebook hesabından yayınlanan açıklamasında, "Trablus ve ilçelerine yönelik hücum ve kontrol söz konusu değil" ifadelerine yer verdi.

Serrrac, ayrıca Libya halkını 'sivil devlet projesine destek vermeye' davet etti.

Diğer yandan Libya televizyonu 218 TV, Trablus’ta bazı yönlerde şiddetli çatışmaların yaşandığını aktardı.