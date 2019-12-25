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22:09 25 Aralık 2019
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    Burkina Faso

    Burkina Faso'da İslamcı militanlardan kadın katliamı

    © REUTERS / Hamany Daniex
    Afrika
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    Afrika'nın Sahel bölgesi ülkelerinden Burkina Faso'nun kuzeyinde İslamcı militanların düzenlediği saldırıda 31'i kadın 35 sivil katledildi.

    Batı Afrika'nın Atlantik Okyanusu'ndan Kızıldeniz'e dek 5000 kilometrelik kuşağında Moritanya, Senegal, Mali, Nijer, Çad, Sudan, Burkino Faso ile Nijerya’yı içine alan Sahel ya da Sahil denilen bölgesinde cihatçı şiddet git gide tırmanıyor.

    IŞİD ve Kaide bağlantılı örgütler cirit atıyor

    Bu kez IŞİD ve Kaide bağlantılı örgütlerin hedefindeki Burkino Faso'nun kuzey vilayeti Sum'un Arbinda kentinden İslamcı militanların saldırı düzenlediği haberi geldi.

    Motosikletli baskın

    Bir askeri üssün de hedef alındığı salı günkü saldırılarda 31'i kadın 35 sivil katledildi.

    Motosikletlere binen onlarca savaşçının etrafa ateş açtığı saldırının saatlerce sürdüğü belirtildi. 

    İlk etapta kimsenin üstlenmediği Arbinda saldırısını püskürtmeye yönelik ordu operasyonundan ise 7 asker ve 80 militanın öldürüldüğü açıklaması geldi.

    Noel kutlamaları iptal

    Burkino Faso Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kaboré, başkent Ouagadougou'da yaptığı açıklamayla iki günlük yas ilan etti.

    Bu vesileyle nüfusun yüzde 20'sinin Hıristiyan olduğu ülkede Noel kutlamaları da iptal edildi.

    Kaboré, saldırıyı 'barbarca' diye nitelerken, militanlarla savaşan askerlerin 'kahramanca eylemlerini' övdü.

    Ankara kınadı

    Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’daki terör saldırısından 'derin üzüntü duydukları ve şiddetle kınadıklarına' dair açıklama yayımladı.

    Açıklamada "Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

    Bölge birbiri ardına saldırılarla sarsılıyor

    Burkino Faso yetkilileri, 1 Aralık'ta ülkenin doğusunda bir Protestan kilisesini basan silahlı saldırganların en az 14 kişiyi katlettiğini duyurmuştu. 

    Komşu Nijer'de 10 Aralık'ta ücra bir kışlayı hedef alan saldırıda 71 asker öldürülmüştü.  

    Burkino Faso'da kasım ayında bir madencilik şirketinin çalışanlarını taşıyan minibüse düzenlenen saldırı, 37 can almıştı. 

    Diğer komşu Mali'de kasımda Burkino Faso sınırında düzenlenen operasyon sırasında 13 Fransız askeri hayatını kaybetmişti. 

    2012'de Mali'de başladı

    Nüfusu ağırlıklı olarak Müslümanlardan oluşan Burkina Faso'da ilki 2015'te düzenlenmiş olan 'terör saldırılarında' o zamandan beri 700 kişi öldürüldü, 560 bin kişi yerinden yurdundan oldu. 

    Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde olağanüstü hal uygulanıyor.

    Hepsi de eski Fransız sömürgesi olan Sahel ülkelerinde İslamcı şiddet, militanların 2012'de Mali'nin kuzeyini ele geçirmesiyle yayıldı.  

    Fransa üslendi

    Mali'de İslamcı militanların hakimiyetini askeri müdahaleyle sona erdiren Fransa'nın bölgede 4500 askeri bulunuyor.

    Geçen hafta bölge ülkelerini turlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sahel'de 'terörle mücadelenin önemini' vurgularken net yol haritası talep etti. 

    Fransa'da Sahel zirvesi

    "Gelecek haftalardaki gelişmeler terörle mücadelemiz açısından kesinlikle belirleyici olacak. Gelecek 6, 12, 18 ayın askeri, siyasi, kalkınma hedeflerini çok daha net şekilde belirlememiz lazım" diyen Macron,

    Sahel bölgesinin 5 ülkesiyle ocak ayının ortasında Fransa'da zirve düzenleyeceğini açıkladı. 

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