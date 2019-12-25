Burkina Faso'da İslamcı militanlardan kadın katliamı

Batı Afrika'nın Atlantik Okyanusu'ndan Kızıldeniz'e dek 5000 kilometrelik kuşağında Moritanya, Senegal, Mali, Nijer, Çad, Sudan, Burkino Faso ile Nijerya’yı içine alan Sahel ya da Sahil denilen bölgesinde cihatçı şiddet git gide tırmanıyor.

The number of extremist attacks in Mali, Burkina Faso, and Niger, has grown from 180 incidents in 2017 to approximately 800 in the first 10 months of 2019: https://t.co/wdT4jpaeid pic.twitter.com/5xBVjiDnCb — CSIS (@CSIS) December 18, 2019

IŞİD ve Kaide bağlantılı örgütler cirit atıyor

Bu kez IŞİD ve Kaide bağlantılı örgütlerin hedefindeki Burkino Faso'nun kuzey vilayeti Sum'un Arbinda kentinden İslamcı militanların saldırı düzenlediği haberi geldi.

Motosikletli baskın

Bir askeri üssün de hedef alındığı salı günkü saldırılarda 31'i kadın 35 sivil katledildi.

Motosikletlere binen onlarca savaşçının etrafa ateş açtığı saldırının saatlerce sürdüğü belirtildi.

İlk etapta kimsenin üstlenmediği Arbinda saldırısını püskürtmeye yönelik ordu operasyonundan ise 7 asker ve 80 militanın öldürüldüğü açıklaması geldi.

Noel kutlamaları iptal

Burkino Faso Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kaboré, başkent Ouagadougou'da yaptığı açıklamayla iki günlük yas ilan etti.

Bu vesileyle nüfusun yüzde 20'sinin Hıristiyan olduğu ülkede Noel kutlamaları da iptal edildi.

Kaboré, saldırıyı 'barbarca' diye nitelerken, militanlarla savaşan askerlerin 'kahramanca eylemlerini' övdü.

Ankara kınadı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’daki terör saldırısından 'derin üzüntü duydukları ve şiddetle kınadıklarına' dair açıklama yayımladı.

Açıklamada "Kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.

Bölge birbiri ardına saldırılarla sarsılıyor

Burkino Faso yetkilileri, 1 Aralık'ta ülkenin doğusunda bir Protestan kilisesini basan silahlı saldırganların en az 14 kişiyi katlettiğini duyurmuştu.

Recent attacks on churches in Burkina Faso have threatened to upend traditionally peaceful relations between the Muslim majority and minority Christians. Despite the violence, many say their faith cannot be shaken pic.twitter.com/wEoDHZ9mSj — Reuters (@Reuters) December 24, 2019

Komşu Nijer'de 10 Aralık'ta ücra bir kışlayı hedef alan saldırıda 71 asker öldürülmüştü.

Burkino Faso'da kasım ayında bir madencilik şirketinin çalışanlarını taşıyan minibüse düzenlenen saldırı, 37 can almıştı.

Diğer komşu Mali'de kasımda Burkino Faso sınırında düzenlenen operasyon sırasında 13 Fransız askeri hayatını kaybetmişti.

2012'de Mali'de başladı

Nüfusu ağırlıklı olarak Müslümanlardan oluşan Burkina Faso'da ilki 2015'te düzenlenmiş olan 'terör saldırılarında' o zamandan beri 700 kişi öldürüldü, 560 bin kişi yerinden yurdundan oldu.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde olağanüstü hal uygulanıyor.

Hepsi de eski Fransız sömürgesi olan Sahel ülkelerinde İslamcı şiddet, militanların 2012'de Mali'nin kuzeyini ele geçirmesiyle yayıldı.

Fransa üslendi

Mali'de İslamcı militanların hakimiyetini askeri müdahaleyle sona erdiren Fransa'nın bölgede 4500 askeri bulunuyor.

Geçen hafta bölge ülkelerini turlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sahel'de 'terörle mücadelenin önemini' vurgularken net yol haritası talep etti.

Fransa'da Sahel zirvesi

"Gelecek haftalardaki gelişmeler terörle mücadelemiz açısından kesinlikle belirleyici olacak. Gelecek 6, 12, 18 ayın askeri, siyasi, kalkınma hedeflerini çok daha net şekilde belirlememiz lazım" diyen Macron,

Sahel bölgesinin 5 ülkesiyle ocak ayının ortasında Fransa'da zirve düzenleyeceğini açıkladı.