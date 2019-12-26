Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden 'Türk askeri' açıklaması

Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin İçişleri Bakanı Fethi Başağa, başkent Trablus'a yapılan saldırıların şiddeti artarsa, Türkiye'den resmi olarak askeri destek isteyeceklerini ifade etti.

'Türkiye, Tunus ve Cezayir'le aynı ittifakta olacağız'

"Libya Ulusal Ordusu lideri Emekli General Halife Hafter'in bir meşruiyet olmadan ülkenin havalimanlarını yabancı güçlere peşkeş çektiğini" ifade eden Başağa, “Halklarımıze ve güvenliğimize hizmet etmek için Türkiye, Tunus ve Cezayir'le birlikte aynı ittifakta olacağız” diye ekledi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti olarak ülkedeki krizi siyasi olarak kabul ettiklerini belirten Bakan, karşı tarafın bunu kabul etmediğini savundu.

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