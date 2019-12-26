Erdoğan: Meclis açılır açılmaz ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresini gündeme getireceğiz

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Suriye'de sınırımız boyunca kurulmak istenen terör tuzağını bozduk.

- Bazı ülkeler teröristlerin 30 kilometrelik hattın dışına çıkarılacağını söyledi. Ancak sözlerin tutulmadığını gördük.

- Yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını Avrupa'ya söyledik, İdlib'de sükunet sağlanmalıdır.

- Türkiye'de her şeyin yerlisini ve millisini yaptık, ana muhalefet konusunda bunu başaramadık. İnşallah milletimizle birlikte bunu da başaracağız.

- Libya bize hem Osmanlı'nın hem Gazi Mustafa Kemal'in yadigarıdır, haberin var mı bay Kemal?

- Libya'da ülkemizle yakın bağları olan milyonlarca insan var. Darbeci General tarafından başlatılan saldırılara karşıyız.

- (Libya'ya asker gönderilmesi tartışmalarına dair) Biz davet edildiğimiz yere gideriz, davet edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre buna icabet ederiz.

- Meclis açılır açılmaz ilk iş Libya'ya asker gönderme tezkeresini gündeme getireceğiz, bütün görüşmeler bunun için yapılıyor.

- İnşallah ocak ayının 8'inde, 9'unda Meclisimizden bunu da geçireceğiz ve böylece davete icabet edeceğiz.

- Amacımız Akdeniz'de kimsenin hakkını, hukukunu gasbetmek değil tam tersine hakkımızın gasbedilmesine engel olmak.

- Çeşitli Avrupa ve Arap ülkelerince desteklenen darbeci generale karşı mücadele yürüten Trablus yönetimine her türlü desteği vereceğiz.

- (Kanal İstanbul) Kanal İstanbul dünya çağında bir eser olacak. ÇEF raporu tamamlandı. Bu projenin kararı verilmiştir.