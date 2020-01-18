Al Arabiya: Türk özel harekat güçleri, UMH'ye bağlı güçleri korumak için Trablus'ta

Suudi Al Arabiya kanalı, Türk özel harekat güçlerinin Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu'na (LUO) karşı savaşan UMH güçlerini korumak amacıyla Trablus'a gittiğini iddia etti.

مصادر العربية: وصول قوات تركية خاصة إلى طرابلس لحماية شخصيات في الوفاق #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 17, 2020

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise, Afrin başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelerden 1.750 Suriye Milli Ordusu (SMO) mensubunun Libya'ya gönderildiğini öne sürdü.

Hafta başında yürütülen ateşkes görüşmelerinin ardından Hafter, UMH'nin kabul ettiği anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrılmıştı.

Taraflar arasındaki çatışmanın sona erdirilmesi amacıyla 19 Ocak'ta Berlin'de yapılacak olan konferansa yönelik hazırlıklar sürerken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, UMH Başkanı Fayiz es-Serrac ile Hafter'in şu an itibarıyla aynı odada bulunmak bile istemediğini söylemişti.