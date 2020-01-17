Berlin'de düzenlenecek olan Libya konferansının taslak metni basına sızdı

Reuters haber ajansı, 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenecek olan Libya konulu konferansın 6 sayfalık taslak metnine ulaştığını bildirdi. Metne göre, ülkede ateşkesin gözetimi için komiteler kurulacak ve göçmen gözaltı merkezleri kademeli olarak kapatılacak.

19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenmesi planlanan Libya konulu konferansa yönelik hazırlıklar sürerken, konferansın 6 sayfalık taslak metni basına sızdı.

Reuters'ın haberine göre taslak metinde Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ve Feldmareşal Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu arasında yapılacak olan ateşkes anlaşmasına ilişkin ayrıntılar yer alıyor.

Taslak metne göre ateşkesin gözetimi için 'teknik komiteler' oluşturulması öngörülürken, çatışan taraflara 'güvenilir, uyumlu, birbirini izleyen ve karşılıklı' adımlar atılması yönünde çağrıda bulunuluyor.

Reuters'a konuşan diplomatlar, ateşkes gözetiminin Libya'daki mevcut BM misyonunu güçlendirmeyi veya Rusya, Türkiye veya diğer ülkelerden askerlerin konuşlandırılmasını içerebileceğini söyledi.

Metinde ertelenen seçimlerin en kısa sürede yapılması ve ulusal birlik hükümetinin kurulması çağrısı da yer alırken, seçimlere ilişkin herhangi bir tarihlendirme yer almıyor.

Diğer yandan metinde öngörülen maddelerde Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Seleme'nin de hemfikir olduğu not düşülüyor.

Bununla birlikte İtalyan basınına göre, taslak metinde 'göçmen gözaltı merkezlerinin kademeli olarak kapatılması' da öngörülüyor.