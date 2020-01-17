Lavrov: Serrac ve Hafter, şu an için aynı odada bulunmak bile istemiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Libya Ulusal Ordusu Komutanı General Halife Hafter'in şu an itibarıyla aynı odada bulunmak bile istemediğini söyledi.

Rusya diplomasisinin 2019 yılındaki çalışmalarının değerlendirildiği basın toplantısında konuşan Sergey Lavrov, Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenecek Libya konulu konferans öncesinde tarafların durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Lavrov, "Şu anda en önemli husus, Berlin konferansından sonra her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde Libyalı tarafların geçmişteki hatalarını tekrarlamamaları, ek koşullar öne sürmemeleri ve birbirlerini suçlamamaları. Şu anda Serrac ile Hafter arasındaki ilişkiler son derece gergin, bir araya gelmelerini bırakın, aynı odada bulunmak bile istemiyorlar" dedi.

'Sonuç bildirgesi üzerinde neredeyse mutabakat sağlandı'

Moskova'da yapılan Libya görüşmelerinde ateşkes metni hazırlandığını ancak henüz imzalanmadığını ve tarafların ateşkese bağlılıklarını teyit ettiğini anımsatan Lavrov, Berlin'deki konferansa katılmayı planladığını, konferansın sonuç bildirgesi üzerinde neredeyse mutabakat sağlandığını ekledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, konferans için devlet ve hükümet başkanları düzeyinde davette bulunmuştu.

Konferansa Rusya, Türkiye, ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcilerinin katılacağı belirtilmişti.

Daha önce Libya konusunda yürütülen Berlin süreci kapsamında beş çalışma toplantısı yapılmıştı.