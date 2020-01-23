Tobruk parlamentosundan Hafter'e çağrı: Suriyeli paralı askerlere demir yumruğu indir

Libya'da Halife Hafter'in müttefiki Temsilciler Meclisi'nin Savunma Komitesi Başkanı Talal el-Mihub, Hafter'e Libya'ya getirilen Suriyeli militanlara 'demir yumruğu indirme' çağrısı yaptı.

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'in müttefiki olan ve merkezi Tobruk'ta bulunan Temsilciler Meclisi'ne bağlı Savunma Komitesi Başkanı Talal el-Mihub, ülkeye getirilen Suriyeli militanlara ilişkin açıklamada bulundu.

Address Libya'nın haberine göre, "Suriyeli paralı askerlere demir yumruk indirilmeli" diyen Mihub, sözgelimi militanların getirildiği liman ve havaalanlarına erişimin kesilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Mihub, "Paralı askerlerin ülkeye girişine olanak sağlayan tüm merkezlerin bombalanmasını da istiyoruz" diye konuştu.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanı Fayiz es-Serrac, daha önce BBC'ye verdiği röportajda Suriye'den destek için takviye güç getirildiği iddialarını doğrulamıştı.