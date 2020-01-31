BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Libya'nın başkenti Trablus'taki faaliyetlerini askıya aldı

BMMYK Libya Direktörü Cavalieri, sığınmacı ve mültecilerin kaldığı kampın hedef haline gelmesinden endişe duyduklarını ve yüzlerce kişiyi daha güvenli yerlere tahliye etmeye başladıklarını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Libya'nın başkenti Trablus'taki faaliyetlerini askıya aldı.

BMMYK Libya Direktörü Jean-Paul Cavalieri yaptığı açıklamada, sığınmacı ve mültecilerin kaldığı kampa sadece birkaç metre uzaklıkta askeri eğitim tatbikatları yapıldığını belirterek bu tesisin hedef haline gelmesinden endişe duyulduğu için faaliyelerini askıya almaktan başka seçenekleri kalmadığını bildirdi.

Cavalieri, kamptaki yüzlerce mülteciyi daha güvenli yerlere tahliye etmeye başladıklarını ifade etti.