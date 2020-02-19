Libya, Hafter ile siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tümünü askıya aldı

Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac, Birleşmiş Milletler gözetiminde Halife Hafter ile yürütülen siyasi, askeri ve iktisadi müzakerelerin tümünün askıya alındığını duyurdu.

Libya Sağlık Bakanlığı dün Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’nun Trablus Limanı’na düzenlediği füze saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını açıklamıştı. Diğer yandan General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Trablus limanında demirli bulunan, silah ve mühimmat taşıyan bir Türk gemisini 'imha ettiklerini' iddia etmişti.

Libya görüşmelerinin ikinci turu başlayacaktı

Birleşmiş Milletler (BM), Libya krizine çözüm amacıyla 5+5 formatındaki askeri komite toplantısının ikinci turunun bugün İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacağını duyurmuştu.

Öncesinde ise Almanya'nın başkenti Berlin'de uluslararası toplumun katılımıyla düzenlenen Libya Konferansı'nda taraflar sahadaki ateşkese bağlı kalınacağı vaadinde bulunmuştu.